Сънят влияе на килограмите: Ето как

Количеството сън е също толкова важно за свалянето на килограми, колкото са диетата и тренировките. Сънят доста често е липсващият фактор за хора, които се опитват да отслабнат.



От Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават, че много хора не спят достатъчно. 39% от възрастните спят по-малко от 7 часа през повечето нощи, което се води кратка почивка.



Сънят носи огромни ползи за физическото и психическото благополучие, включително и за поддържането на умерено тегло. Ето как е възможно достатъчното количество сън да ви помогне да отслабнете:

Наддаване на тегло



Краткият сън (по-малко от 6 до 7 часа) се свързва с по-висок индекс на телесна маса и увеличаване на тегло. Анализ на 20 проучвания, включващи 300 000 души, установява 41% повишен риск от затлъстяване сред възрастните, които спят по-малко от 7 часа на нощ. За разлика от тях, сънят не е бил фактор за затлъстяване при възрастните, които са спали по-дълго (7 до 9 часа) на нощ.

Намаляване на апетит



Достатъчният сън подпомага за предотвратяване увеличението на приема на калории и апетита, което често се случва ако човек е недоспал. Редица проучвания сочат, че хора, лишени от сън, изпитват повишен апетит и имат по-голям дневен прием на калории. Когато човек не се наспи, тялото му започва да произвежда повече грелин и по-малко лептин, което го оставя гладен и увеличава апетита.

Грелинът е хормон, който се отделя в стомаха и сигнализира за глад в мозъка. Нивата му са високи преди хранене, когато стомахът е празен, и ниски след хранене. Лептинът е хормон, който се отделя от мастните клетки. Той потиска глада и сигнализира за ситост в мозъка.

Избор на храна



Пълноценният сън помага за по-здравословния избор на храна. Липсата на сън променя начина, по който работи мозъка, което може да повлияе на взимането на решения. Това може да затрудни избора на здравословна храна. Лошият сън е свързан с повишен прием на храни с високо съдържание на калории, мазнини и захар.

Нощно хапване



По-ранното заспиване може да ви помогне да избегнете късното хапване, което в повечето случаи е свързано с по-късното лягане. Оставайки будни по-дълго време, създава по-голям времеви прозорец за хранене, особено ако са минали много часове от вечерята. Ако вечеряте в 18:00 ч., а заспивате в 01:00 ч., то със сигурност ще хапнете нещо между вечерята и лягането. Късното нощно хранене се свързва с по-голямо наддаване на тегло, по-висок индекс на телесната маса и намалено окисление на мазнините, което затруднява отслабването. Специалистите съветват да ограничите приема на храна 2 до 3 часа преди сън.

Метаболизъм



Достатъчното количество сън може да ви помогне да избегнете намаляването на метаболизма, което може да се случи, когато не се наспивате. През 2020 г. проучване установи, че младите хора, които спят средно по-малко от 7 часа, имат по-високи показатели за тежестта на метаболитния синдром, което ги излага на по-висок риск от развитие на сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2.

Физическа активност



Тясна връзка имат сънят и физическата активност. Липсата на сън намалява физическата активност, а липсата на физическа активност може да доведе до влошаване на съня. Проучвания показват, че редовните физически упражнения могат да намалят времето, необходимо за заспиване, както и да повишат общото качество на съня. Липсата на сън може да причини умора през деня, което да ви демотивира, когато стане време за тренировка. Достатъчното количество сън може да повиши мотивацията ви за повече активност, което да допринесе за намаляване на теглото.





