Сън, светлина и сезонна умора – как есента пренарежда биологичния ни часовник

Когато есента настъпи и дърветата започнат да сменят одеждите си, нещо неуловимо се променя и в самите нас. Много хора започват да се чувстват по-сънливи, имат нужда от повече почивка или се будят по-трудно сутрин. Но какво всъщност се случва със съня ни през есенните месеци?

Светлината – най-естественият ни будилник

Най-голямото влияние върху съня ни има естествената слънчева светлина. С нея е свързан т.нар. циркаден ритъм – вътрешен биологичен часовник, който определя кога сме будни и кога ни се доспива. През есента денят започва да се скъсява, а нощите – да се удължават. Това обърква ритъма ни, особено ако все още живеем по „лятно време“ – ставане рано за работа или училище, но в тъмното.

По-малкото светлина води до повишено производство на мелатонин – хормонът, който ни кара да се чувстваме сънливи. Това е и причината да се чувстваме „по-заспали“ през целия ден, дори и след пълноценен нощен сън.

Есента и качеството на съня

Интересното е, че според някои проучвания хората спят по-дълбоко през есента. Причините за това са няколко:

► По-хладното време – умерената температура е по-благоприятна за сън от летните жеги;

► По-малко нощна светлина и шум – вечерите стават по-тихи и по-мрачни, което създава по-добра среда за заспиване;

► Повече тъмнина сутрин – това удължава усещането за нощ и може да подобри ранните фази на съня;

Има и рискове: есенна сънливост и умора

Не всичко обаче е романтика и одеяла. При някои хора есента води до есенна депресия или сезонно афективно разстройство (САР). Те се характеризират с: прекомерна сънливост, липса на енергия, трудност при събуждане, промени в апетита (особено за въглехидрати).

Това състояние е свързано с намаленото количество слънчева светлина, което нарушава баланса между серотонина (хормонът на щастието) и мелатонина (хормонът на съня).

Как да подпомогнем съня си през есента?

Ето няколко практични съвета:

► Излизай на светло – всеки ден. Дори 30 минути на слънце сутрин помагат за регулиране на циркадния ритъм.

► Ограничи синята светлина вечер. Телефонът, таблетът и лаптопът поддържат мозъка буден. Изключи ги поне час преди сън.

► Лягай и ставай по едно и също време. Постоянството е ключът към добрия сън

► Създай си есенен ритуал за заспиване. Чаша чай, тиха музика или книга подготвят ума и тялото за почивка.

► Не прекалявай със съня. Колкото и да е изкушаващо да спим по-дълго, повече от 9–10 часа на нощ може да доведе до усещане за отпадналост и апатия.

Сънят през есента може да бъде по-дълбок, но и по-нестабилен – особено ако не се адаптираме към сезонната промяна. Нашите тела естествено усещат прехода към по-тих и спокоен ритъм, и ако се вслушаме в тях, есента може да стане сезон на възстановяване, а не на умора.





