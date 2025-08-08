Съперник на „Беласица“ нае екснападател на „Вихрен“, разминал се с „Пирин“ (ГД)

Утрешният съперник на „Беласица“ във Втора лига – „Локомотив“ (ГО), продължава да стяга редиците си след недобрия старт на сезона. Железничарите взеха под наем доскорошния нападател на „Вихрен“ Акинтомиде Айени. 23-годишният нигериец пристигна в Сандански в края на 2024 г., изигра няколко мача за еделвайсите, но така и не можа да се наложи в състава нито при Николай Николов-Чезето, нито при заменилия го на треньорското кормило Борислав Кьосев. Нямаше как да остане и във формацията на санданчани за втория ешелон, предвид наличието на сънародника му Даниел Кикиово и двамата новопристигнали бразилци Лео Пимента и Юри де Соуза. Имаше вариант Томи Айени да заиграе в „Пирин“ (ГД), но след като това не се случи, африканецът отпътува за Горна Оряховица, където спортен директор е бившият наставник на „Вихрен“ Емил Велев-Кокала.

Акинтомиде Айени Яхкуро Ромер Емил Велев



Последният наставник, направил „Левски“ шампион, привлече и суринамския национал Яхкуро „Куро“ Ромер. Без съмнение етимологията на прозвището на 24-годишния продукт на школата на нидерландския „Венло“ ще провокира много усмивки и задявки по родните терени, но статистиката му, включваща 15 мача в Ередивизие и 57 срещи във втора дивизия на Нидерландия би трябвало да буди сериозен респект. Взимането на играч от подобен калибър се счита за безусловен трансферен удар, защото е трудно да се убеди състезател с подобно CV да дойде да рита в нашенската Втора лига. Въпреки че в медийното пространство се споменава, че суринамецът е подписал договор с железничарите, от ръководството на горноорховския клуб все още не са потвърдили трансфера. От тази гледна точка не е сигурно дали и кой от новите излиза на „Дюлгера“ срещу комитите утре.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





