Съперници в пиринската бундеслига си вкараха 6 гола, преди теренът да се превърне в кална локва

Съперниците в топ 4 на зона „Струма Север“ в пиринската бундеслига „Спортист 1959“ и „Перун“ си вкараха шест гола, преди теренът да се превърне в кална локва и да се стигне до прекратяване на последния спаринг от зимната подготовка на изкуственото игрище в село Рилци. Двата отбора се подслониха в съблекалните, когато оставаха десетина минути до изтичане на редовните 90, при резултат 4:2 в полза на кресненци. Дебютно за победителите се разписа единият от двамата нови играчи, дошли от „Малеш“ – Мартин Подгорски, привлечен в комплект с Борислав Трендафилов. Другите три попадения вкараха Стоян Серафимов, Роберто Харалампиев и водещият стрелец на тима тази зима Кирил Дамбов, който в първата проверка порази четири пъти мрежата на „Спартак“ от Склаве за успеха с 5:2. Загубата на падешлии направиха по-почетна Димитър Арнаудов и Мартин Байов, които бяха капо в предишните три контроли с „Елешница“ /Ваксево/ – 6:2, „Ботев“ /Пороминово/ – 1:3, и „Юнайтед“ /Благоевград/ – 1:1.

В първите официални мачове тази неделя перуните посрещат в голямото дерби на върха лидера „Левски“ от Крупник, докато Веселин Стойков и компания гостуват отново в Рилци на местните „бразилци“.

Пролетната кампания за съставите от зона „Струма Юг“ започна седмица по-рано с двубоите „Спортист“ /Струма/-“Спартак“ /Склаве/ 2:1 и „Локомотив“ /Дамяница/-“Орел“ /Лебница/ 0:0.

СТОЙЧО СТОИЦОВ