Сен Тропе изпраща своята най-голяма икона 

Френската киноикона Брижит Бардо, известна като една от най‑ярките звезди на европейското кино през 50‑те и 60‑те години, почина на 28 декември 2025 г. на 91‑годишна възраст след борба с рак, съобщи нейният съпруг Бернар д’Ормал.

Бардо е била подложена на две операции за лечение на рака, но в крайна сметка болестта е отнела живота ѝ, отбелязва д’Ормал, като подчертава, че тя е посветила последните години на активизма си в защитата на животните.

Погребението на Бардо е днес, 7 януари, в Сен Тропе — на френската Ривиера, където тя живя повече от половин век, съобщава Daily Mail.

Церемонията започва в катедралата Нотр‑Дам‑де‑л’Асомпсион с частно опело в присъствието на близките ѝ, представители на фондацията ѝ за защита на животните и официални гости. За обществеността са осигурени големи екрани на пристанището и централни площади, където жители и почитатели могат да проследят събитието.

След службата Бардо ще бъде положена в гробището с изглед към Средиземно море, където вече са погребани нейните родители и първият ѝ съпруг — режисьорът Роже Вадим.

Кметството на Сен Тропе отдаде почит на Бардо, като подчерта, че тя „завинаги ще остане свързана с града“ и че нейното влияние върху културата и духа на курорта е голямо.

На официалната церемония ще присъства и лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен, с която Бардо е имала близки политически контакти през последните години. Френският президент Еманюел Макрон няма да присъства, но правителството ще бъде представено от министър.

Бардо стана международна звезда през 50‑те години с филми като „И Бог създаде жената“, които ѝ донесоха световна слава и статут на секссимвол и икона на френската мода. След ранното си оттегляне от киното през 1973 г. тя се посвещава на активизъм за правата на животните, основавайки и ръководейки фондация в тяхна защита.