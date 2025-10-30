Съпрузи наддаваха за два офиса в Новия битов комбинат в Благоевград , футболистът Ал. Дюлгеров не успя да наеме игрището в Пето училище

Съпрузи наддаваха за два офиса в сградата на новия битов комбинат на централната търговска улица в Благоевград. Венцислав и Любомира Дуеви спечелиха на търгове с явно наддаване общински помещения на 8 етаж в сградата с площ от 35 кв.м. и 45 кв.му които стопанисват съответно от 15 и от 10 г . За по- малкия офис двамата имаха конкуренция в лицето на трети участник , сдружението с нестопанска цел „Балканистичен форум- международен университетски семинар за проучвания и специализации“, което се представляваше от доц. Петър Воденичаров. Наддаването за офиса тръгна от 128 лв. със стъпка от 10 % . Първи се отказа доц. Воденичаров при предложен от Любомира Дуева наем от 192 лв на месец, последва го с една стъ.пка назад и Венцислав Дуев и дамата бе обявена за победител в търга.

На втория офис началната цена бе 147,09 лв като стъпката за наддаване, определена от тръжната комисия, начело с директора на Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ Мария Димова отново бе 10 %. Кавалерски съпругът отстъпи пред половинката си в наддаването и тя спечели с предложен размер на наема 176,51 лв.

Тръжната комисия Футболистът Ал. Дюлгеров не успя да наддава за игрището в Пето училище

На два пъти по време на процедурата Венцислав Дуев се опита да зададе въпрос на комисията относто депозита, но председателят не прекъсна работата си, отлагайки всички питания след финала на наддаването. Когато най- сетне му бе дадена думата Дуев с широка усмивка каза, че въпросите му вече са безпредметни и така и не ги зададе.

Заради липсата на конкуренция не можа да се състои наддаване за офис от 27 кв.м. в общинска сграда на ул. „Т. Александров“ 23. Капитанът на ФК „Пирин“ Ал. Дюлгеров също нямаше с кого да наддава за почасов наем на зеленото игрище в двора на Пето училище, където учредената от него академия провежда занятия в извънучебно време. Провалените търгове ще се състоят отново след седмица.

Димитрина Асенова