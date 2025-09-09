Сърцатият бранител на „Вихрен“ слага край на футболната си кариера

Сърцатият бранител на „Вихрен“ – Сандански Румен Сандев реши да прекрати футболната си кариера. 36-годишният състезател записа стотици мачове в професионалните нива на българския футбол. Започва кариерата си в Малеш (Микрево) и преминава през Вихрен за половин сезон, където прави впечатление със стабилната си игра в защита. Следват престои в Пирин (Бл), Арда, Септември (Сф), Марек и Струмска слава, преди да се завърне в Сандански и да помогне на клуба да спечели промоция във Втора лига.





