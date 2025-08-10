Съседи, приятели и гости се събраха на кукерски банкет в Косячката махала

Съботната вечер в „Косячката махала“, квартал Ораново, Симитли, оживя от традициите на десетките кукери, които отбелязаха своя кукерски празник. Стотици съседи, приятели и гости се събраха да отпразнуват традицията, която местните носят в сърцата си и предават с любов на следващите поколения.

Задружните сурвакари от „Косячката махала“, с плам и мерак, отново обединиха хората, които на Сурва отварят домовете си, за да посрещнат пъстрата и колоритна кукерска група.

Тази година празникът беше още по-голям – дълги трапези и няколко казана с ароматен курбан, приготвен от крупнишкия майстор-готвач Кирил Траянов, очакваха гостите.

Сред гостите, които уважиха празника на сурваскарите бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, кметове на кметства, както и приятели на кукерството от цялата община и извън нея. Заедно, с дълги хора и много веселие, те вдигнаха наздравици за здравето на всички, които пазят живи кукерските традиции.

