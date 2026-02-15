Състезателен дух и работа в екип демонстрираха ученици в „Междукласни войни”

С много ентусиазъм, състезателен дух и отлично настроение ученици от СУ „Братя Каназиреви“ в Разлог демонстрираха знания в традиционните за училището „Междукласни войни” за гимназиален етап. В „битките“ се изявиха осмокласници и деветокласници, както и представители на 10 и 11 клас.

Всеки тим, съставен от по 6-има състезатели, впечатли с оригинално и запомнящо се име, което отразяваше характера, амбицията и креативността на участниците. Още от самото начало атмосферата беше изпълнена с енергия, аплодисменти и спортсменски хъс.

Учениците демонстрираха знания в традиционните „Междукласни войни”, а директорът Р. Тумбева награди победителите



Състезанието премина през няколко тематични кръга: въпроси по изучаваните учебни предмети – история, география, математика, природни науки и други; обща култура – любопитни факти от света около нас; спортен кръг – проверка на знанията за известни спортисти, първенства и спортни постижения.

Учениците показаха отлична подготовка, бърза мисъл и умение за работа в екип. Напрежението беше осезаемо, но винаги съпътствано от взаимно уважение. Победители в състезанието в категорията 8-9 клас са отбор „Рицари на знанието”, а при по-големите отличието е за отбор „Светкавични умове“.

Финалът на събитието донесе допълнителна доза настроение с игра в платформата Kahoot, включваща интересни и забавни факти за учителите.

Директорът Росица Тумбева връчи грамоти и награди на победителите, като всички участници получиха заслужения поздравления за своята активност и вдъхновение.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА