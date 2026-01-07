Състезатели на „Пирин“ и „GD Sport” абонирани за среброто на адаптирано плуване в Скопие

Състезатели на благоевградските клубове се оказаха абонирани за сребърните медали по време на международния турнир по адаптирано плуване „Atlas winter cup“, който се проведе в Скопие (Северна Македония). Владимира Китанова от „Пирин“ завърши на второ място на 25 метра свободен стил, 50 м св. стил и 25 гръб. Два пъти на почетната стълбичка се качи и Кристиян Маринов от „GD Sport”. Той е втори на 50 гръб и 25 св. стил. Водещи в проявата бяха клубовете от Габрово, чиито представители заслужиха общо 33 отличия (14 златни, 8 сребърни, 11 бронзови), с което родните плувни тимове наложиха доминация в северномакедонската столица.

Вл. Китанова (сн. 1) и Кр. Маринов на почетната стълбичка в западната ни съседка

ИВАН ДИМИТРОВ