Състезателки на „Младост“ с медали по ориентиране и лека атлетика в Търново

Състезателки на „Младост“ /Бл/ спечелиха медали от два спорта във Велико Търново. Кристина Иванова взе сребро от лекоатлетически крос „Ивайло“ във Велико Търново. Тя премина 6-километровата дистанция за 24,05 минути. Часове по-късно Лилиана Гоцева завърши втора в международната надпревара по ориентиране „Трите хълма“ в старопрестолния град, а Кр. Иванова остана четвърта. Изпревари ги колежката им в националния отбор Наталия Димитрова, с бронза се окичи румънката Андра Анхел. Лили и Криси финишираха съответно втора и трета в спринтовата дистанция, където се наложи Ясна Петрова. В проявата се включиха 500 ориентировачи от Балканския полуостров.

ИВАН ДИМИТРОВ

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