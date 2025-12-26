Със забавни ситуации и много емоции четвъртокласници и родители от Сандански мериха сили в незабравима надпревара по украсяване на елхи, опаковане на подаръци, разпознаване на снимки от детството…

С много емоции и забавни ситуации четвъртокласниците на санданското III ОУ и родители мериха сили в незабравимо състезание, организирано от учениците и техните учители Албена Хаджийска и Димитрина Стаматова. Така дни преди Коледа училището се превърна в сцена на радост, смях и неподправена празнична магия.

Още първата игра внесе настроение и усмивки: шест двойки от дете и родител заедно украсяваха малка коледна елхичка… със завързани очи. Напътствани единствено от гласовете на своите деца, майките и бащите превърнаха задачата в истински празник на доверието, близостта и семейния дух.

Празничното предизвикателство продължи и във втората надпревара – тандемите опаковаха подарък, но всеки само с една ръка.

Моменти от незабравимото състезание, изпълнено с емоции Кулминацията – пристигането на Дядо Коледа Децата и родителите

Третата игра противопостави децата срещу родителите в едно мило и носталгично изпитание: разпознаване на снимки от детските години на съученици и родители. Възклицания, изненади и топли спомени озариха лицата на всички присъстващи.

Двата отбора премериха знания си в коледна викторина, като и в двете състезателни игри победители станаха децата, които доказаха, че празничният дух върви ръка за ръка с бърз ум и добро настроение.

А както повелява традицията, тържеството достигна своята кулминация с пристигането на Дядо Коледа. С торба, пълна с подаръци, той зарадва всяко дете с изненада и грамота за участие, превръщайки вечерта в истински празник на добротата и споделената радост.

Родителите също показаха своята признателност, като поднесоха подаръци на учителите А. Хаджийска и Д. Стаматова – жест, който допълни топлината и благодарността, изпълнили залата.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА