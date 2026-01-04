Със заупокойна молитва и поднасяне на цветя в Дупница почетоха паметта на жертвите на бомбардировките през 1944 г.

В Дупница почетоха паметта на жертвите, загинали в бомбардировките над града през 1944 г. Вчера пред паметния знак, поставен на мястото на разрушената Земеделска банка, близо до площад „Свобода”, цветя поднесоха общински служители, читалищни и музейни дейци, граждани. В памет на жертвите бе отслужена заупокойна молитва.

Уредникът на Историческия музей в Дупница Сузана Янева припомни историческите събития. „Преди 82 години на 4 януари 30 самолета на англо-американските съюзници във Втората световна война изсипват над града над 100 бомби. Загиват 61 души, над 40 са ранени, цели семейства са затрупани в домовете им. Разрушени са училище „Евлоги Георгиев“, Земеделската банка, отчасти пощата, гимназията, Военната болница, бомбардирани са квартал „Бешика“, Еврейската махала и др.”, разказа Сузана Янева.



„На тази дата Дупница се вписва в картата на далите мирни жертви от Втората световна война”, припомни в словото си и кметът на Дупница Първан Дангов. „Няма как да оправдаваме действие, включително и на съюзнически сили, над мирното население с подобен акт с военни средства, когато деца, мирни граждани, възрастни хора загиват, нищо неподозиращи, на обяд на 4 януари. Такива дни трябва да се помнят, да не бъдат забравяни. Такива дни звучат актуално и днес, когато бушува война“, каза кметът Дангов.

ИВАН ИВАНОВ