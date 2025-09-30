Със или без любовна игра?

Любовната игра е прелюдия към същинското удоволствие от секса. Много двойки посвещават значително време на любовната игра, намирайки я дори за по-възбужда от самия секс.

Отново ще цитирам Алън и Барбара Пийз, според които „мъжът е газов котлон, а жената – електрическа печка„, що се отнася до секса и любовта. Тоест жените се нуждаят от далеч повече време и продължителна любовна игра (обикновено), за да загреят преди същинската част.

Любовната игра усилва възбудата, с което се осигурява по-обилно овлажняване при жените и съответно по-лесно и безболезнено проникване.

Любовната игра осигурява по-вълнуващ секс, както и по-лесно достигане до главозамайващ оргазъм. Важността на любовната играе се изразява и в ролята й на апетитна подправка на сексуалното изживяване.

Някои двойки споделят, че с годините започват да се наслаждават повече на любовната игра, отколкото на самия секс.

В какво се състои менюто на любовната игра?

Любовната игра може да включва всичко онова, което ви кара да потреперите от удоволствие – целувки, милване, прегръщане, разсъбличане, еротичен масаж, петинг, орална любов, гледане на порно, стриптийз. Менюто зависи изцяло от вашите сексуални предпочитания и нещата, които ви изтрелват на върха на удоволствието.

За някои двойки действа изключително възбуждащо докосването навсякъде другаде, с изключение на интимните части и гърдите.

Спомнете си еротичната сцена от филма „40 дни и 40 нощи“, където любовната играе се състоеше само в докосването на кожата с цвят от орхидея.

Не забравяйте да съчетаете действията и с думи по време на любовната игра. Особено при жените, мозъкът е може би най-чувствителната зона на сексуална възбудимост (дори и от G-точката).

Ако партньорът ви направи комплимент колко красива и неустоима сте без дрехи, със сигурност ще разпали любовния ви ентусиазъм.

Вярно е, че импулсивните сексуални изблици и бързия страстен секс на нестандартни места е едно от най-силните сексуални преживявания, но повечето жени не биха отказали продължителна и чувствена любовна игра.

И няма такова нещо като „прекалено дълга любовна игра“. Що се отнася до жените, колкото по-продължителна е любовната игра, толкова по-силна е сексуалната им възбуда.

Любовната игра е част от изкуството на добрия секс, така че не я пропускайте.





