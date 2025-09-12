Със светлини и сирени огнеборците в Дупница зарадваха малчуганите от ДГ „Детелина”

Вчера голямо вълнение предизвика у малчуганите от ДГ „Детелина“ посещението на огнеборците от РСПБЗН – гр. Дупница по случай Седмицата на пожарната безопасност. Със светлини и сирени противопожарният автомобил влезе в двора на детската градина, а децата имаха възможност отблизо да разгледат униформите, каските и специализираното оборудване на пожарникарите.



Посещението не само донесе радост и силни емоции, но и помогна на децата да разберат колко е важна пожарната безопасност и колко ценна е работата на тези смели хора.

ИВАН ИВАНОВ





