Със символична първа копка започна изграждането на физкултурен салон в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Петрич

Започва изграждането на физкултурен салон към ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще разполага с физкултурен салон, чието изграждане бе защитено с изготвен проект по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024/2026 г.

Символичната първа копка беше направена днес в присъствието на зам.-министъра на образованието Емилия Лазарова.

„Пожелавам обектът да бъде завършен в срок. Не може да има училище без физкултурен салон“, каза г-жа Лазарова.

Директорът на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ благодари за партньорството на МОН и Община Петрич, която дофинансира изграждането на физкултурния салон.

София Рускова припомни, че началото на този проект е от годините, в които директор на училището е инж. Светла Данаилова.

„Изключително вълнуващ е днешният ден – значим, защото се сбъдва една мечта – започва изграждане на собствен физкултурен салон на ПГИТ. Благодаря на кмета за съдействието и личния ангажимент за развитието на образованието и спорта“, каза още г-жа Рускова.

Кметът Димитър Бръчков напомни, че осемте подадени проекта от училища в община Петрич са получили одобрение за финансиране.

„Физкултурен салон в ПГИТ е дългоочакван проект от поколения ученици и учители. Случва се благодарение на едно страхотно партньорство“, посочи кметът в изказването си и също открои предимствата на изпълняваната от МОН програма в това направление.

Стойността на строителните дейности за новия физкултурен салон е в размер на 3 031 780,22 лв. с ДДС, от които 2 млн. лв. с ДДС са осигурени по Националната програма.

Церемонията „първа копка“ уважи и началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов.

Физкултурният салон ще разполага с игрища за волейбол, баскетбол и тенис на корт.

Водосвет за първа копка отслужи иконом Павел Милушев.