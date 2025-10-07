Със слаб добив, но с основен ремонт на читалището в с. Коларово се готвят за 12-ия „Фестивал на кестена“

Наближава дванадесетото издание на „Фестивал на кестена“ в петричкото с. Коларово, който ще бъде изпъстрен с богата програма, съчетаваща природа, традиции, занаяти и кулинарни изкушения от кестени.

„Много са организациите, които са застанали зад нашия празник и това е прекрасно. Ние се чувстваме все пак домакини, защото фестивалът се провежда в Коларово, без да изключваме голямата роля на всички села от Подгорието. Това е кулинарен фестивал, представяме местните и съвременни гозби, в които основа роля има кестенът. Той е бил препитание и в стари времена, така е и до ден-днешен. В програмата ще участват и фолклорни състави от общината, които ще представят една прекрасна програма от народни песни и танци“, съобщи пред Радио Благоевград Евгени Гоцков, секретар на Народно читалище „Яне Сандански 1952“ в Коларово.

Най-атрактивен е печеният кестен, който се слага да се изпече върху съд, наречен от местните хора „тарамбука“. След като се изпече кестенът, се изважда ядката му, която се нарича „божанка“.

Читалищният секретар уточни, че и днес местните хора използват кестена в приготвянето на различни ястия. И в днешно време хората ходят и си берат кестени от кестеновите гори, които растат свободно в планина Беласица. Тази година обаче добивите не са толкова добри.

Евгени Гоцков В Коларово кестенът е чест гост на трапезата

„За съжаление, напоследък кестенът започна да изчезва. Аз помня как навремето е имало доброволни бригади, от местното население са ходили зимно време и са почиствали кестените. Има един паразит, „имала“, от който са чистили кестеновите дървета. За кестена е опасна буковата гора, защото тя расте нависоко и задушава кестеновото растение. През последните години се наблюдава инвазия на буковите гори, освен това има и някаква болест по кестена, заради която той изсъхва. Специалистите са запознати с тази болест, дано да вземат навременни мерки“, допълни Евгени Гоцков.

Евгени Гоцков сподели още, че продължава основният ремонт на сградата на читалището в Коларово. Покривът вече е направен, отвън е санирано, вътре е почти готово.

„Трябва да се боядисат няколко помещения, да се сложи ламинатът, трябва да се направят читалищният салон и сцената. В момента се работи по тях. Сериозно се работи, но по проект ремонтът трябва да приключи април месец догодина. Има още доста работа, но като гледам, ще стане прекрасно. Пожелавам на всички, които ще присъстват на „Фестивала на кестена“, да си изкарат един прекрасен празник“, коментира още читалищният секретар в Коларово Евгени Гоцков.