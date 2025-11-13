Със солидни глоби за сеч, шум и спорт без разрешение в паркове община Благоевград слага ред в опазване на зелената система

До 3000 лв. санкция за складиране на амбалаж и материали по тротоарите и за несъбрани кучешки екскременти, ако нарушителят е фирма, плаща до 8000 лв.

Солидни глоби залага община Благоевград за рязане и чупене на дървета и храсти и за замърсяване на зелените площи в проект за нова общинска наредба за опазване на зелената система. Въвеждането й цели да се постигне по-висока степен на защита на парковете, градинките и озеленени райони, включително уличното озеленяване, като заложи ангажиментите на юридическите и физически лица за опазването и поддържането й.

Проектонаредбата предвижда новоизградените зелени площи да се предават за стопанисване и поддържане задължително с гаранционен срок, еднакъв с гаранционното поддържане, в който изпълнителят е длъжен да подмени загиналите насаждения. С нея се забранява събирането на семена, плодове, резници, както и бране на билки от озеленените площи. Забранява се също отсичането и изкореняването на дървета и храсти, независимо чия собственост са, освен ако общинските експерти не констатират основателна причина за това – да са изсъхнали или силно увредени, когато засягат основи или покриви на сгради и съоръжения или застрашават сигурността и безопасността на хора и обекти. Разрешение за кастрене или отсичане се издава от кмета. Ентусиастите, решили да засаждат растителност на общински терени, преди да грабнат лопатите, трябва да съгласуват намеренията си с общинското звено „Озеленяване“.

При издаване на разрешение за премахване на растителност изрично ще се отбелязва какво обезщетение се дължи, както и компенсаторната растителност, която следва да се засади.

Собствениците на частни имоти ще плащат обезщетение за отсечен храст или дърво в техния недвижим имот в случаите, когато се строи сграда и съоръжение, път или друг обект, заради което е невъзможно запазването им.

Замърсени участъци в зелени площи се почистват от нарушителя или от общината за негова сметка, ако не го направи в рамките на 3 дни.

Глоби ще плащат всички, които без разрешение монтират реклами, палатки, каравани или обекти за търговия в зелени площи.

От 1000 лв. до 3000 лв. е санкцията за добив на дърва без разрешително, за повреждане или отрязване без документ, за струпване на отпадъци в имоти за озеленяване. От 500 до 3000 лв. глоба се предвижда за спорт или друга дейност в паркове и градинки, застрашаваща посетителите или увреждаща зелената площ. Същата е глобата и за разхождане на кучета и други домашни любимци без повод по поляните в парковете и в района на детски площадки, както и несъбирането на техните екскременти, за шум, който пречи на останалите посетителите в парка, за организиране на митинги, събрания и спортни мероприятия на открито в зелените площи без разрешение, за струпване и складиране на стоки и амбалаж на тротоари, около дървета или в зелени площи. При къпане или друго нерегламентирано навлизане във водни площи или използването на плавателни средства без разрешение се предвижда санкция от 100 до 500 лв.

Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или фирма, размерът на глобата скача от 1000 до 8000 лв., а при повторно нарушение – двойно.

Проектът на новата наредба ще влезе за дискусия и гласуване в ОбС – Благоевград през декември, до тогава гражданите имат 1 месец да реагират, като направят предложения за промени.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА