Със специални тениски „Нека силата бъде с вас!“ преподавателите от катедра „Германистика и романистика“ изненадаха абсолвентите на бала им

Академичният състав на катедра „Германистика и романистика” на Филологическия факултет в ЮЗУ изненадаха абсолвентите си с оригинален подарък. Четвъртокурсниците от специалностите „Лингвистика”, „Английска филология“ и „Приложна лингвистика“ се събраха на емоционална прощална вечер в популярен благоевградски ресторант и отпразнуваха предстоящото си завършване заедно с любимите си преподаватели.

„Вие сте част от нас и нашия живот и трудно се разделяме с всеки випуск“, обърна се към бъдещите учители и преводачи деканът на факултета проф. д-р Магдалена Костова Панайотова и им пожела успешно вземане на оставащите изпити и професионална реализация.

Деканът и колегите й, специалисти по чужди езици, подариха на всеки един от абсолвентите специални тениски с надпис на лицевата страна „Филологически факултет 2019”, а на гърба с послание на английски език „May the force be with you“ /„Нека силата бъде с вас“/.

Със сълзи в очите четвъртокурсниците благодариха на преподавателите си за упоритата и неуморна работа, както и за жеста. Абсолвентите веднага облякоха тениските и се зарекоха да ги пазят като скъп спомен от студентските им години в ЮЗУ „Н. Рилски“ и от преподавателите, обучавали ги всеотдайно по време на следването им.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА







Абсолвенти заедно с декана на факултета проф. д-р М. Костова-Панайотова



Четвъртокурсници от специалност „Лингвистика“ с курсовия си ръководител доц. д-р Дафина Костадинова

