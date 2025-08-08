Семейството учители Юсуф и Шахсине Юсуф конкуренти за ръководния пост в Професионалната гимназия в Якоруда

Със събеседване с кандидатите за три училища и ЦСОП /Центъра за специална образователна подкрепа/ в Долно Драглище, община Разлог, започна последната фаза от конкурсите за директори в Пиринско.

Припомняме, че със заповед на началника на РУО Ивайло Златанов бяха обявени конкурси за ръководните постове в 15 училища, като впоследствие заради липса на кандидат/и, процедурата за СУ – Вълкосел беше прекратена. Документи подадоха общо 30 души, от които трима не бяха допуснати, а от останалите 27 един не се яви на писмения изпит. След проверка на резултатите стана ясно, че минималния праг от 30 точки /при максимални 50/ са преодолели 23-ма педагогически специалисти, или трима са скъсани.

Вайдин Мисанков Юсуф Юсуф Шахсине Юсуф



Вчера по предварително изготвен график започнаха и интервютата. Те се провеждат по нов формат, приет от МОН в началото на миналата година. Всеки от кандидатите трябва да представи концепцията, която е подготвил, за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решават и два конкретни казуса, които са разработени от Министерството на образованието и науката. Комисията е съставена от трима представители на РУО – по един на общинската администрация /за общинските училища/, на обществения съвет в училището, а за държавните, и двама представители на МОН. Членовете имат право да задават въпроси, но само относими към съдържанието на концепцията на кандидата, казусите и спецификата на длъжността. Всеки член на комисията трябва да направи оценяване по предварително разработена скала от 1 до 5, където 5 означава, че кандидатът напълно отговаря на изискванията, а 1 – че не отговаря на тях. А иначе сред новите моменти е, че и на писмения, и на устния изпит явяващите са без телефони, в залите има аудио- и видеонаблюдение, като се излъчва със звук и картина в реално време към МОН.

Интервютата се провеждат в заседателната зала на Регионалното управление на образованието – Благоевград.

Вчера първа пред комисията застана единственият кандидат за ЦСОП Тинка Караджова, която е временно изпълняваща длъжността. Редът си чакаше и Вайдин Мисанков, претендент за ръководния пост в Професионалната гимназия в Якоруда. Самият той е с 13-годишен стаж като учител по история, философия и гражданско образование, преподава в СУ – Якоруда и, както „Струма“ писа, излезе пръв от писмения изпит, като сподели, че тестът му се сторил лесен.

„Изкарах 32 точки“, обяви сега кандидат, който след писмения изпит коментира, че иска да е директор, тъй като има визия за развитието на образователната институция.

Любопитното е, че претендентите за ръководния пост в Професионалната гимназия „Петко Рачов Славейков“, където дългогодишната директорка инж. Малина Гръкова се пенсионира, са трима. Освен В. Мисанков за длъжността се конкурират и учителите Юсуф и Шахсине Юсуф, които са съпруг и съпруга. Те пристигнаха заедно, като първа в заседателната зала влезе Шахсине Юсуф, а мъжът й сподели, че е дошъл по-рано за морална подкрепа.

„Естествено, че ще пожелая успех на съпруга си“, каза на влизане Ш. Юсуф, която е учител по английски език в СУ – Якоруда и има 23-годишен стаж, 15 от които в Професионалната гимназия в града.

„Влязох е тази „надпревара“ със самочувствие на добре подготвен кандидат – със солиден практически опит и множество квалификации, още повече че съм спомогнала за развитието и на Професионалната гимназия и на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, коментира учителката по английски, която е възпитаник на Езиковата гимназия в Благоевград, а освен преките си служебни задължения е имала и продължава да е с ключова роля при разработването на проекти по програмата на ЕС за подкрепа на образованието – „Еразъм+”.

„Да, имаше известна доза притеснения, но не бих казала, че събеседването беше трудно. Осланях се на практическия си опит“, заключи след интервюто Ш. Юсуф.

И докато чакаше, визитката и професионалния си опит пред репортер на Струма представи и Юсуф Юсуф. Той сподели, че е бил заместник-директор по учебната дейност на голямо столично училище, в момента е старши учител по история в ПГЕЕ /Професионална гимназия по електроника и енергетика/ в Банско, има докторска степен по „История на философията“ и е асоцииран член към БАН /Българската академия на науките/. Също така е автор на множество статии, научни публикации. В момента пише книга за родното си Краище, но покрай конкурсите е поизоставил този си дейност.

Що се касае до „самата надпревара“ призна, че той е мотивирал жена си да участва в конкурса, като й обяснил, че нищо няма да загуби, напротив можело само да се обогати.

„Най-големия минус е, че лишаваме детето си от време с нас. Аз чета и решавам тестове в хола, съпругата ми в кухнята, и детето съпреживява всичко това с нас, даже ми казва: „Мама реши един много труден тест и изкара повече точки от теб“, призна за семейните взаимоотношения и атмосфера д-р Юсуф и допълни, че не е имал много време за подготовка, тъй като е бил класен ръководител на абитуриенти. Класът наброявал 27 ученици, двама не са издържали матурите, но самият той е трябвало да направи 25 дипломи за средно образование, също 25 свидетелства за професионална квалификация, последвала и екскурзия с дванадесетокласниците до турския курорт Кушадасъ.

Попитан дали ако стане директор би назначил жена си за зам. директор, д-р Юсуф изтъкна, че това няма как да се случи, тъй като е конфликт на интереси, а и не това е целта и изобщо смисълът. „Това, което ме мотивира да участвам в конкурсите, е желанието ми да създам една иновативна, модерна и подкрепяща среда в училищната общност. И няма да бъда само лидер, а вдъхновител. Ще подкрепям всеки един педагогически и непедагогически специалист от колектива с грижа към всяко едно дете“, декларира д-р Юсуф, който освен за Професионалната гимназия е кандидат за директор и на СУ – Якоруда, и на ОбУ /Обединеното училище/ в Смолево в същата община. За разлика от него, съпругата му се кандидатира само за ПГ – Якоруда, тъй като, по думите му, нямала физическата възможност да се подготви, в това число и да създаде концепции за други образователни институции.

Вчера се проведоха и събеседванията за директори на Професионалната гимназия по икономика в Благоевград и Началното училище “Яне Сандански“ в Разлог, като кандидатите бяха двама – досегашните временно изпълняващи длъжностите Гергана Узунова и Райна Лачинова.

