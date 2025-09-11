Със 100 дрона над стадиона и 3D mapping светлинен спектакъл за 10 млн. лв. МФ днес ще рекламира пред благоевградчани еврото

5-минутно светлинно шоу със 100 дрона над стадиона в Благоевград планира днес Министерството на финансите, за да рекламира въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Дроновете вече летяха над Бургас и Пловдив, а 3D mapping светлинни спектакли „разказваха“ историята от присъединяването на България към ЕС до въвеждането на еврото, но няма яснота колко жители на двете области са сменили благодарение на 100-те механични птици позицията си и са напуснали редиците на протестиращите срещу въвеждането на еврото, колко са проумели ползите за страната ни от въвеждането на общата европейска валута и как да се предпазят от измамниците, които вече плъзнаха по селата да обменят евро на селяните по „много добър курс“ и обикновено с фалшиви банкноти.

Ако се съди по социалните мрежи, полза от шоутата до момента не е забелязана, има обаче много собственици на кучета, които буквално пощурели от звуково-светлинната реклама. Затова масово по форумите миналите вече през това мероприятие предупреждават събратята си, на които то тепърва предстои, да държат четириногите любимци заключени у дома.

Преди шоуто в Благоевград през деня представители на министерството ще се срещнат с местната власт, бизнеса и гражданите, за да ги информират за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута.

Преди дни стана ясно, че за информационната си кампания министерството вече е сключило договори за 10 млн. лв., и това е само за първия от 3 етапа за налагане на еврото. Парите са разчетени за дронове и светлинни шоута във всичките 28 области в страната, тв реклами, всякакви конференции, информационни дни и рекламни материали.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






