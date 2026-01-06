Със 160-килограмов глиган откриха евросезона авджиите в с. Гореме, топ стрелецът П. Алексов извози трофея с БМВ-то си

Първата елитна дружинка в с. Гореме, община Струмяни, към ловно сдружение „Сокол 1922“ успя да открие новия евросезон с отстрелян 160-килограмово диво прасе в една гонка. Щастливецът с точния изстрел е Петър Алексов, който повали най-големия глиган от началото на ловния сезон и изтегли прасето със собственото си БМВ.

За ловците от началото на този сезон това е 5-и трофей. Ловният излет приключи след първата гонка с обработка на слуката. В поста си във Фейсбук завеждащият хирургично отделение в болница ПУЛС в Благоевград д-р Георги Алексиев сподели, че първото европрасе вече е транспортирано с БМВ. „Наслука на всички ловци за новата еврогодина! Вече започваме да ги извозваме с евроавтомобили”.

С БМВ бе изтеглен глиганът от мястото на отстрела Ловците от Първа елитна горемска дружина си направиха обща снимка с отстреляното прасе

Това е поредният успешен ловен излет за Първа елитна горемска дружина, в която от години ловуват д-р Г. Алексиев и ръководителят на танцова група „Празник“ към НЧ „Отец Паисий-1919″ в Сандански Михаил Митрев. Както традицията повелява, след лова авджиите си направиха обща снимка с глигана и се отдадоха на по-леката част – обработка на дивото прасе и разпределяне поравно на всички.

ЛИДИЯ МАНЕВА