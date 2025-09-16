Съученици от Седмо училище се събраха 40 г. след абитуриентския бал, черно-бели снимки им върнаха времената на школските лудории

Съученици от Седмо училище „Кузман Шапкарев“ в Благоевград се върнаха във времената на школските лудории с емоционално парти по случай 40 г. от завършване на средното им образование. Срещата очакваха с трепет не само празнувалите заедно абитуриентски бал преди 4 десетилетия, но и приятели от 1 до 8 клас, продължили средното си образование в други училища в града.

За да не пропусне годишната сбирка, цяла нощ от Германия, където от години живее със семейството си, бе пътувал Костадин Костов, а д-р Найден Петров, УНГ специалист в столичната МВР болница, цял следобед изкарал на терасата в заведението, избрано за сбирката, напрегнат дали ще разпознае съучениците си, с които не се бе виждал от години.

Тежката задача да организира събитието бе поела Дора Ангелова, ексшеф на Регионалната библиотека в Благоевград, и голяма част от наздравиците в празничната вечер бяха в нейна чест.

Гл. експерт в БЧК и дългогодишен воден спасител Марио Бързачки бе в ролята на неин главен консултант при колебания за имената на съучениците в по-малките класове. Черно-бели снимки върнаха спомените на присъстващите от класните стаи и от ученическите екскурзии, а емоциите се излели в песни и видеовръзки със съученици в САЩ, Италия и от различни краища на България. Последен към групата малко преди полунощ се присъедини и адвокат Марио Биков, а партито продължи с топли разговори и много спомени почти до съмване. Обещанието на раздяла бе да превърнат срещата в ежегодна и догодина в края на летните отпуски отново да се съберат на една маса.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





