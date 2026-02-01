Сьомга със сметана и сушени домати

Топ теми

Необходими продукти

  • филе от сьомга – 700 г
  • зехтин – 2 с.л.
  • чесън – 3 скилидки
  • сушени домати в масло – 80 г
  • маслини без костилка (зелени и/или черни) – 100 г
  • бейби спанак – 120 г
  • готварска сметана – 250 мл
  • рибен бульон или вода – 100 мл
  • сушен риган – 1 ч.л.
  • сол – на вкус
  • черен пипер – на вкус

Начин на приготвяне

Сьомгата се нарязва на едри порционни парчета и се подсушава добре. Овкусява се със сол и черен пипер от двете страни.

В широк дълбок тиган се загрява зехтинът. Парчетата сьомга се запечатват за кратко от двете страни, докато леко поруменеят. Рибата се изважда внимателно и се оставя настрана.

В същия тиган се добавя ситно нарязаният чесън. Запържва се за кратко, докато отдели аромата си, без да прегаря.

Сушените домати се нарязват на ивици и се добавят в тигана. След тях се слагат маслините и се разбъркват за около минута.

Налива се сметаната заедно с бульона. Добавя се сушеният риган и сосът се оставя да къкри леко 4-5 минути.

Спанакът се прибавя към соса и се разбърква, докато омекне и намали обема си.

Парчетата сьомга се връщат в тигана. Ястието се оставя да къкри още 4-5 минути, докато рибата се сготви напълно и сосът се сгъсти.

Накрая се опитва и при нужда се коригира със сол и пипер. Ястието се сервира горещо, директно със сметановия сос.

Сушените домати добавят естествена сладост и дълбочина на соса, като балансират мазнината на сметаната и богатия вкус на сьомгата./gotvach.bg

