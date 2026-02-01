Сьомга със сметана и сушени домати

Необходими продукти
- филе от сьомга – 700 г
- зехтин – 2 с.л.
- чесън – 3 скилидки
- сушени домати в масло – 80 г
- маслини без костилка (зелени и/или черни) – 100 г
- бейби спанак – 120 г
- готварска сметана – 250 мл
- рибен бульон или вода – 100 мл
- сушен риган – 1 ч.л.
- сол – на вкус
- черен пипер – на вкус
Начин на приготвяне
Сьомгата се нарязва на едри порционни парчета и се подсушава добре. Овкусява се със сол и черен пипер от двете страни.
В широк дълбок тиган се загрява зехтинът. Парчетата сьомга се запечатват за кратко от двете страни, докато леко поруменеят. Рибата се изважда внимателно и се оставя настрана.
В същия тиган се добавя ситно нарязаният чесън. Запържва се за кратко, докато отдели аромата си, без да прегаря.
Сушените домати се нарязват на ивици и се добавят в тигана. След тях се слагат маслините и се разбъркват за около минута.
Налива се сметаната заедно с бульона. Добавя се сушеният риган и сосът се оставя да къкри леко 4-5 минути.
Спанакът се прибавя към соса и се разбърква, докато омекне и намали обема си.
Парчетата сьомга се връщат в тигана. Ястието се оставя да къкри още 4-5 минути, докато рибата се сготви напълно и сосът се сгъсти.
Накрая се опитва и при нужда се коригира със сол и пипер. Ястието се сервира горещо, директно със сметановия сос.
Сушените домати добавят естествена сладост и дълбочина на соса, като балансират мазнината на сметаната и богатия вкус на сьомгата./gotvach.bg