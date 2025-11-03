Сюрия прасета още на първа гонка „подариха“ авджиите на с. Логодаж на комшиите от 45-та бучинска дружинка и „развалиха“ ловния им излет

Три глигана повалиха още на първа гонка вчера ловджиите от 45-та дружинка на благоевградското село Бучино. Героят на деня бе Александър Томов, който с три поредни изстрела повали едно крехко 50-кг диво прасе и две по-големи от по 80-100 кг.

„Прати ни ги логодажката група на Данчо Чамишки. Те вдигнали сюрията от 10-15 прасета и тя хукнала към нашата пусия в с. Лисия“, благодарен е на комшиите по ловно поле Санде Костадинов, един от доайените с най-голям опит в 45-та дружинка. За да не си прогонят късмета, мнозинството в групата отсякло, че перфектният отстрел на Александър Томов слага край на тъкмо почналия ловен излет.

Героят на деня Александър Томов Участниците в гонката с доказателството за отличния мерник на колегата им

По дългогодишна традиция на бучинските ловци най-крехкият улов не се дели, а събира цялата дружинка на софра. Миналата седмица направили сефтето в новия сезон и сплотили колектива с първото влязло в шаблона им прасенце, майсторски сготвено в заведение в с. Зелен дол.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА