С аплодисменти и много емоции тържествено посрещнаха олимпийците ни в Банско

В духа на традициите под Тодорка Т. Замфиров приемаше поздравления със свински бут в ръка

С тържествено посрещане, аплодисменти и много емоции Банско приветства своите олимпийски сноубордисти от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Днес на Шилигарника се събраха стотици жители и гости на курорта, за да поздравят българските състезатели Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк след достойното им представяне на най-големия спортен форум.

Кулминацията на събитието бе посрещането на 20-годишния сноубордист Тервел Замфиров, който на 8 февруари спечели бронзов медал в дисциплината паралелен гигантски слалом (PGS) на трасето в Ливиньо. Отличието му беляза исторически момент – това е първият олимпийски подиум за България на Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам. Постижението му бе определено като символ на новата вълна в българските зимни спортове.



Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметът Магдалена Юсева и председателят на Общинския съвет Димитър Русков.

„Днес Банско не просто посреща шампиони – днес Банско празнува българския дух, смелостта и устрема към върха. Гордеем се, че именно тук тренират и израстват спортисти от такъв ранг“, заяви кметът Стойчо Баненски в приветствието си.

Празничната атмосфера беше допълнена от изпълнение на гайда от Радослав Петаков и присъствието на ТФ „Веселие“ към НЧ „Никола Вапцаров“, пременени в традиционни български носии, които придадоха на събитието автентичност и подчертаха връзката между спортните успехи и българските традиции.

На сцената бяха представени и отборите, към които принадлежат олимпийците, както и техните треньори, чийто труд често остава зад кадър, но е в основата на големите успехи. Накрая олимпийците бяха пременени в народни носии, за да се подчертае, че носят духа на България със себе си навсякъде.