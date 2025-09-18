С аплодисменти и прочувствени думи колективът на НХГ изпрати в пенсия дългогодишната зам. директорка Т. Ацева

С аплодисменти, ставане на крака, думи на уважение и признателност колективът на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград изпрати в пенсия дългогодишната заместник-директорка по административно-стопанската дейност Теодора Ацева. Самата тя заема длъжността в продължение на 24 години и работи с общо трима директори. На 1.09. 2001г. е назначена от Севдана Марковска, след това помага и на Марин Митов, както и на настоящия ръководител на НХГ Светлана Солачка. Така непосредствено след откриването на новата учебна година педагогическите и непедагогическите специалисти се събраха в учителската стая. С думите: „Винаги си добре дошла!“ и с пожелания да се радва на живота, на внуците, да пътува директорката връчи на досегашната си заместничка по АСД

прекрасна кошница цветя и плик. Внясяйки весела нотка, учителят по музика Христо Златков препоръча на г-жа Ацева, която е известна и с кулинарните си умения, да приготвя повече и все така вкусни сладкиши.

„Прекалено съм емоционална, затова ще кажа само едно: „Благодаря. Тук работих 24 години и вложих цялото си сърце и душа“, каза развълнувана Т. Ацева, а присъстващите начело с наследничката й на поста, досегашният главен учител по математика Кирилка Павлова, и директорката я аплодираха.

Директорът Св. Солачка връчи на досегашния си заместник по АСД цветя и плик /сн. 1/, а целият колектив стана на крака и аплодира Т. Ацева /сн. 2, 3/ сн.3

В разговор с репортер на „Струма“ Т. Ацева сподели, че в професионално отношение най-голямо предизвикателство е било работата с НЕИСПУО /Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование/ и сподели, че винаги и с каквото може ще помага на колегите си, още повече че и самата тя е възпитаник на бившата Солунска гимназия.

СТАНISLАВА ДАЛЕВА






