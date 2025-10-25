С атрактивни състезания родители и ученици отбелязаха Празника на строителя в ПГСАГ- Благоевград

Направиха първа копка за изграждането на дългоочаквания физкултурен салон

„Искам, мога и ще стана строител“ – под този надслов в ПГСАГ /Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия/ „Васил Левски“ в Благоевград отбелязаха Празника на строителя – Димитровден.

Вчера в двора на училището се събраха учениците от общо 15-те паралелки, обучаващи се в специалностите „Строителство и архитектура“, „Архитектурна реставрация“, „Геодезия“, „Транспортно строителство“, „Водно строителство“. Организираните многокомпонентни игри бяха със състезателен характер, оригинални по замисъл, изпълнени както с емоционален заряд, така и с образователен характер и дух на екипност.

В първото направление „Строителна работилница“ ученици и родители изработваха заедно дървени пейки, като всички изявили се бяха подкрепяни от многолюдната публика. Имаше и епизод с неочакван край. Една от направените пейки малко се счупи, след като беше тествана едновременно от няколко майстори, но малко по-късно повредата бе остранена и учениците поканиха директора на ПГСАГ Марияна Митова лично да дойде и да се увери в качеството на изделието.

Първа копка на дълго чакания физкултурен салон Директорът на ПГСАГ М. Митова с учителката по геодезия инж. Ил. Ваканина, зам. кмета инж. Св. Захариева, представителите на фирмата изпълнител, проектанти

Не по-малко емоционална бе и многокомпонентната щафета. Гимназистите тичаха, преодоляваха препятствия и демонстрираха бързина, сръчност, координация, и не на последно място – отборен дух. На двора бе обособена и класна стая на открито, където се проведе надпреварата по строителна графика и топографско чертане.

С нескрит интерес „развоя на събитията“ и изявите на гимназистите наблюдаваха и зам. кметът по „Строителство“ инж. Светлана Захариева, началникът на отдел ОМДК в Регионалното управление на образованието Методи Попов и старши експертът по професионално образование инж. Антоанета Николова, а сред атракциите във вчерашния ден бе специално оформената Алея на професиите. В декорирано пространство бяха изложени специализирани инструменити, пособия, както и тематични творби на ученици.

Веднага след края на състезанията се случи и дългочакваното събитие. В двора на училището бе докаран багер и бе направена първа копка по изграждането на физкултурен салон. Както е известно, Гимназията по строителство е сред малкото училища в областта и едно от двете в Благоевград, нямащи физкултурен салон. Така при лоши метеорологични условия, вместо да спортуват, учениците стоят в класните стаи.

„Аз самата водя борба, откакто станах директор“, призна директорката на ПГСАГ Марияна Митова, която застана начело на училището през 2018 г., след като спечели конкурса за длъжността.

На историческото събитие присъстваха и от фирмата изпълнител, архитекти, проектанти, от техническия надзор… Срокът за изпълнение е 365 дни, инвестицията е в размер на 1.5 млн. лв.

