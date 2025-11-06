С безвъзмездно отпуснати 5,14 млн. лв. Гърмен започва улични ремонти в 14 села на общината

3 договора за безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 139 148,03 лева подписа в София кметът на община Гърмен Феим Иса. Средствата са по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на република България за периода 2023-2027 г. и са за ремонт и реконструкция на улици в 13 села на общината и в общинския център с. Гърмен.

Рехабилитацията ще реши проблемите, които произтичат от дългогодишния период на експлоатацията на улиците, лошото техническо състояние на настилката, голяма амортизация, силно износена с множеството пукнатини и дупки, слягания и неравности, а на места пропаднала или изобщо липсваща, коментира Иса.

ВАНЯ СИМЕОНОВА