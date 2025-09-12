С благословията на митрополит Серафим положиха основния камък на новата черква в Сандански

С благословията на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим положиха основополагащ камък на новата света обител „Архангел Михаил“ в кв. „Спартак” в Сандански. В специална шахта в олтарната част под светия престол бяха положени: бутилка със света вода, бутилка със зехтин със списък с имената на всички, помогнали за изграждане на църквата. Сред тях са Н.В.Пр. митрополит Серафим, на отци, кметът на общината Атанас Стоянов, председателят на ОбС Георги Батев, строителят Митко Захов.

Богослужението беше извършено от Н.В.Пр. митрополит Серафим и свещеници от архиерейското наместничество в Сандански, начело с отец Георги Танчев.

След отслужването на литургията митрополит Серафим пръв положи подписа си върху листа, който бе поставен в бутилка със зехтин, за да остане за идните поколения.

„Строителството на храма започна, слава на Бога, преди две години, с божествена литургия бе поставено началото с първа копка. Много стъпки бяха направени, за да стигнем до този път. Положени са част от основите. Очертанията са ясни, проектът е нанесен върху терена и от тук нататък ще трябва да започне изграждането на самия храм. Днес трябва да положим основния камък за благословение на този църковен дом. Плочата е с надпис и дава информация за името на храма, датата, на която е положен камъкът, митрополита, в чието управление се извършва този богослужебен чин. По камъка се поставят символи, които са за вечни времена, че това място е посветено и на свят божи храм. Това, което полагаме, остава за вечно свидетелство, ако някога, в бъдещи времена напред, преди края на света се случи нещо и този храм бъде разрушен и мястото бъде заличено, да бъде положено и запечатано в основите свидетелство за това на кого е посветено и какво е имало на това място. В една стъклена бутилка със зехтин бе положен акта за полагане на основния камък, в който по-подробно се дава информация, а именно, кои са присъствали на това събитие, датата на полагане на основния камък, кои са проектантите, строителите… Тук пише, че земята е дарена от община Сандански, името на митрополита, изброяват се всички, които са съпричастни към делото на строителството на този храм. Ясно е записано, че по желание на жителите на този квартал е изграждане на този храм”, каза Н.В.Пр. митрополит Серафим.



Преди да пристъпи към поставяне на завещанието за бъдещите поколения, той апелира към хората, живеещи в квартала, да помагат кой с каквото може за изграждане на храма. Където се полага камъкът, ще бъде изграден и светият престол.

Кметът на община Сандански Атанас Стоянов изрази радостта си от изграждането на нов духовен дом за християните в един от най-големите квартали на града. „Нека с благословията на дядо владика и с нашата морална и чисто човешка подкрепа, да може максимално бързо да се завърши този молитвен и духовен храм. Той е потребен за всички нас, заедно да изповядваме и да споделяме православната вяра, като символ на хуманността и добротата между хората”, каза кметът Ат. Стоянов.

Храмът ще бъде посветен на „Събор на Светите архангели“. Храмовият празник ще се отбелязва на 8 ноември, когато почитаме деня на всички ангели, поясни архиерейският наместник отец Георги Танчев. Той добави, че черквата се изгражда със собствено финансиране и предстои откриването на дарителска сметка, чрез която всеки желаещ може да направи дарение.

ЛИДИЯ МАНЕВА





