С благослов от отец Велизар и песните на Адамото задружната 43-та логодажка ловна дружинка откри на трапеза сезона за отстрел на едър дивеч

С курбан и песните на благоевградската ресторантска легенда Митко Адамото авджиите от задружната 43-та ловна дружинка на с. Логодаж отбелязаха началото на сезона за отстрел на едър дивеч. Поводът събра под ловния навес в с. Клисура около 70 души, в това число в качеството им на специални гости ген. Николай Николов, бивш шеф на „Пожарна безопасност и защита на населението“, настоящ съветник на министъра на вътрешните работи, председателят на ЛРД „Сокол 1911“ Иван Василев, кметът на с. Логодаж Пламен Червенков и наместникът на съседното село Клисура Спас Лазаров. 43-та ловна дружинка е една от най- многобройните в дружеството със 120 души членска маса, най-младият е едва 20-годишен, а доайените бай Тасе и бай Славчо са надхвърлили 80 г. Председател от години е Сотир Стойков, а водачи на трите групи са Йордан Чемишки, Стойчо Бъчваров и Методи Шурдев. Подобно на организацията на всеки ловен излет, логодажките авджии бяха направили стриктно разпределение на ангагжиментите за курбана и подготовката му премина „по вода“.

Отец Велизар благослови курбана и ловджиите с пожелания за здраве и добра слука (сн.2,3) сн.3

За главен помощник на майстор-готвачката баба Венка бе разпределен най-добрият кулинар в дружинката Антон Малешевски, който даде заявка скоро да задмине учителката си. Останалите участници в празника донесоха всеки какъвто дивечов специалитет е запазил от миналия ловен сезон, нарязаха всичко, включително зеленчука за гозбата и салатите, и дружно се събраха около трапезата за освещаването на курбана от отец Велизар и благословията му за успешен ловен сезон, изобилие на дивеч и без инциденти. Първият излет за отстрел на глигани е насрочен идната събота.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





