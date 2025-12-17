С бобошевското с. Блажиево на 22 февруари партиите правят генерална репетиция за предсрочния парламентарен вот

Бобошевското с. Блажиево влиза в празничните дни около Коледа и Нова година в готовност веднага след последния тост да започне подготовка за местни избори.

Завчера президентът Румен Радев насрочи на 22 февруари 2026 г. частични избори за кмет на селото, които се налагат заради смъртта избрания през 2023 г. селски управник Пламен Караканов. Като кандидат от „Граждани за общината” Караканов спечели вота на съселяните си от раз, оставяйки след себе си Валери Терзиев от ПП-ДБ и Даниел Василев от „БСП за България”.

На 27 ноември ОбС – Бобошево избра Стефка Иванова временно да изпълнява длъжността кмет на Блажиево до провеждане на избори.

Частичният вот в бобошевското село се очаква с голямо любопитство, защото той ще се яви генерална репетиция за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Селото освен това доби национална слава с впечатляващ изборен туризъм. Например на предишните местни избори там бяха новорегестрирани над 100 души, а 4 г. по-рано изборите дори бяха спрени заради масово струпване пред секциите в Блажиево на огромна тълпа роми, въпреки че в селото ромско население няма.

ВАНЯ СИМЕОНОВА