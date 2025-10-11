С Божествена Света Литургия започна празникът на Разлог, посветен на 113 години от освобождението

С тържествена програма Разлог ще отбележи на 11 октомври празника на града и 113 години от своето освобождение.

Програмата започна в 9:30 ч. в празничния ден с тържествена света литургия, отслужена от Негово Светейшество Българският патриарх Даниил и Неврокопския митрополит Серафим, посочват от пресцентъра на Община Разлог.

От 17:30 ч. на 11 октомври се организира изкачване на „Стъпалата на свободата“ и пресъздаване посрещането на освободителите в местността Голак.

В 19:00 ч. ще започне тържествен спектакъл „Разлог е свободен! Българско стана!“ и марш на освободителите с участието на Янко Лозанов, Ирене Велкопулос, Жанет Керанова, Национално хайдушко движение, танцов клуб „Пирински наниз“ и самодейци, участници от кварталите на Разлог. Режисьор на спектакъла е Мартин Влахов.

Почит към предците ще бъде отдадена с официална церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски и геройски загиналите за освобождението на Разлог.

В програмата ще участват военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград. Вечерната програма ще завърши с концерт на Деси Добрева и празнични илюминации.

Културната програма на община Разлог за октомври предвижда още събития, посветени на годишнината от освобождението на града. На 6, 7 и 8 октомври от 11:00 ч. ще се провеждат беседи на тема „100 години с името Разлог“ в историческия музей в града, на 6 октомври деца ще рисуват на тема „Моят роден край“ в централния градски парк. В същия ден от 18:00 ч. ще има концерт спектакъл „Извили се дор три хора“ на 140 СУ „Иван Богоров“ и любителски състави към Народно читалище „15 септември 1903 – 1909“ на площад „Преображение“.

Програмата предвижда още прожекции на филми, изложби и демонстрация на тежковозни коне край Разлог.