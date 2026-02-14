С вдъхновяващ поетичен час осмокласници отбелязаха Деня на влюбените

Вдъхновяващ поетичен час, посветен на Деня на влюбените, се проведе с учениците от 8 в клас при г-жа Фатме Мустафова в НПГ „Димитър Талев“.

Специален гост на събитието беше г-н Кирил Малаков – поет и дългогодишен преподавател в гимназията. Той представи свои авторски стихове и сподели с учениците размисли за любовта като избор, отговорност и дълбоко човешко преживяване, което надхвърля познатите романтични клишета.

Моменти от поетичния час

Сред присъстващите беше и заместник-директорът Петър Гудев – също с изявен поетичен талант, който подкрепи младите автори и атмосферата на творческо споделяне.

Осмокласниците Иван Александров и Тодор Папазов се включиха активно, като прочетоха свои стихотворения пред госта. Те получиха неговите поздравления за таланта си и окуражаващи думи за бъдещо творческо развитие.

Часът премина като поетичен диалог – с рецитал, споделяне на мисли и кратки творчески задачи, които провокираха учениците да разсъждават и да изразяват себе си, а не само да бъдат слушатели . Поезията беше представена като жив език за разбиране на чувствата и света около нас.

Срещата остави пространство за въпроси, тишина и лични изводи — доказателство, че поетическото изкуство има своето място в съвременния училищен разговор.

