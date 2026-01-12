С веселба, наздравици и изненади доброволците в кухнята за бедни в Благоевград „влязоха“ в десетата година от летописа й

С весело настроение, наздравици и куп изненади доброволците от кухнята за бедни към храм „Св. Николай Летни“ в кв. „Грамада” в Благоевград отбелязаха влизането в новата 2026 г., десета в летописа на инициативата.

Партито откри Мирела Кючукова, създател и „двигател“ на кухнята, която всяка събота осигурява топла храна на над 220 семейства в нужда. Тя поднесе специален дар – икона на св. Богородица, на спомоществователката Гергана Янкова, в чието заведение през декември имаше пожар, и с това даде начало на поредица трогателни жестове на признателност към членове на общността, съпричастни към идеята от първите години на реализирането й.

Огромни кутии с шоколадови изкушения получиха ръководителите на екипи – доайенът Добринка Евтимова, изкусителната кулинарка Анелия Зайкова, най-младата фурия Калинка Попова, която заради майчинство през 2025 г. пусна групата си на автопилот, но дистанционно не спира да „дърпа юздите“, най-пресният шеф на екип Таня Кавракова и лидерът на мъжката група Петър Петров, за чийто екип по разбираеми причини бонбоните бяха заменени с бутилка уиски.

Мирела Кючукова / вдясно/ дари икона на св. Богородица на Гергана Янкова Отец Светослав бе късметлията с първото евро в обредната питка Ръководителят на мъжката група Петър Петров разказа, че скоро открил в архива си снимка от кухнята, правена през 2017 г. Доайенът сред шефовете на екипи Добринка Евтимова Веселието и хората продължиха няколко часа

На патерици бе отбелязан рожденият ден на експерта в здравното министерство Снежана Поповска и в нейна чест пълната зала запя „На многая лета“.

Макар с известно закъснение, бе спазена традицията да се разчупи питка с паричка и първото българско евро в хляба се оказа в парчето на оцец Светослав Кючуков. Това бе първата и единствената нережисирана изненада за него в празничната вечер. Благодарствено писмо и кръст от Йерусалим му поднесе Здравка Чимева от името на Сдружение „Ние, жените“ по повод 20-годишното му служение, а доброволците му подариха плакет с изображението на св. Николай Чудотвоец от Монетния двор.

Забавна томбола зарадва с подарък всеки присъстващ, а цялата общност си тръгна от веселбата с персонални готварски престилки с емблемата на храм „Св. Николай Летни“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА