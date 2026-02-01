С „Вкусен полет 060“ ученици превърнаха СУ- Симитли в кулинарно летище

С „Вкусен полет 060“ седмокласници превърнаха СУ – Симитли в кулинарно летище. В ролята на пасажери бяха учениците от 7 „б”, които се впуснаха в едно незабравимо виртуално гурме пътешествие из Европа. Така учебното съдържание оживя по необичаен и вълнуващ начин, а откритият урок по технологии и предприемачество и английски език бе истинско приключение.

„Пилотите на самолета” – учителите Миглена Димитрова и Теменужка Николова, уверено поеха руля и поведоха пътниците по маршрут, изпълнен с вкусове, аромати и нови знания.

Първата спирка – Лондон, посрещна учениците с емблематични британски специалитети. Последва и посещение на романтичния Париж, където френската кухня разкри своите изискани тайни. „Полетът” продължи към слънчевия Мадрид, изпълнен с пъстротата и темперамента на испанските ястия, а финалната дестинация – Рим, впечатли с класически рецепти и неподражаем вкус.

Във всяка столица пасажерите „посещаваха“ едни от най-добрите ресторанти, където техни съученици влязоха в ролята на шеф-готвачи и ги запознаваха с техниките и тайните при приготвяне на традиционните ястия. Седмокласниците не само обогатиха знанията си по кулинарни технологии, но и упражниха уменията си по английски език, превръщайки всяка спирка в истински международен урок.

По време на полета пилотите предоставиха и специална възможност – поглед от високо към емблематичните забележителности на посетените градове, което направи пътешествието още по-вълнуващо и запомнящо се.

В края на приключението „Вкусен полет 060“ кацна успешно, но преди да напуснат борда, пътниците трябваше да преминат през финална проверка – въпроси, свързани с невероятното пътуване. Те доказаха, че са не само добри пътешественици, но и внимателни „гурме ученици“, а урокът показа, че когато въображението срещне знанието, учебният час може да се превърне в полет към нови хоризонти, а ученето – в истинско, вълнуващо и запомнящо се преживяване.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА