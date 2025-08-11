С водосвет и първа копка започна строителството на новата църква в Симитли

Днес в Симитли бе даден официален старт на строителството на нов православен храм – „Възкресение Лазарово“. Събитието започна с водосвет, отслужен от Негово високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, който заедно с кмета на общината Апостол Апостолов и народния представител Стефан Апостолов направиха и символичната първа копка.

Храмът ще се намира в гробищния парк на града и ще бъде изграден върху площ от 60 кв. м. До него ще има навес за удобство на посетителите, както и камбанария. Божият дом ще се изгради изцяло със средства, дарени от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, депутатът Стефан Апостолов, както и дарения направени от дарители.

На церемонията присъстваха проф. д-р Николай Марин – ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, отец Спас Веселински, отец Велизар Голев, заместник-кметовете на община Симитли Маруся Филатова и Елеонора Гаврилова, председателят на Общинския съвет – Симитли Вилимир Александров, общинските съветници Йордан Петров и Кирил Кузманов, кметове на населени места от цялата община, директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли Таня Янкова, общественици и представители на фирмата-изпълнител.

Сред гостите бяха и архитект Чонков и инженер Христов, които дадоха на терен повече разяснения по строителството на новия храм.

В словото си митрополит Серафим подчерта духовната значимост на начинанието: „Божието благословение да бъде над всички вас, които желаете да се построи тук този храм, и над тези, които ще се трудят за неговото съграждане. Почитта към нашите близки починали и достойното изпращане на техните души е добродетел, която ние, православните християни, винаги трябва да носим.“

Храмът „Възкресение Лазарово“ ще бъде изграден в чест на Свети Лазар – един от най-почитаните светци, възкресен от Иисус Христос четири дни след смъртта му.

Благодарение на усилията на кмета Апостолов и депутата Апостолов, днешното събитието даде старта на един дългоочакван проект, който ще осигури ново духовно средище за жителите на града и ще отдаде почит към православната традиция.





