С водосвет, клетва от нов адвокат, историческа изложба… колегията в Благоевград чества 110 г.

Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов и зам. шефката на ВКС Мими Фурнаджиева сред ВИП магистратите на форума

Адвокатската колегия в Благоевград отбеляза 110 години от създаването си. Проявите по случай годишнината започнаха с тържествен водосвет и полагане на клетва от нов адвокат, след което бе открита историческа изложба и бе проведена кръгла маса, посветена на правото. За първи път бяха показани документи и аксесоари – колиета, нагръдни знаци на мирови съдии, кокарди на военни юристи от времето на Княжество България и Царство България. В експозицията имаше дипломи на юристи отпреди един век, клетвен лист, в който се заклеват пред Бога да спазват Конституцията, закони и архивни снимки, предоставени от Историческия музей и личен архив.

„Първите адвокати в Горна Джумая през 1915 г. са били от една млада следосвобожденска България. Работили са в едни изключително трудни условия – в кални улици, без дълги закони и кодификации, но са се справяли и защитавали правата на гражданите. През 1947 г. е създаден първият Адвокатски съвет, след като е приет Законът за адвокатурата“, заяви за „Струма“ председателят на Адвокатския съвет Мария Георгиева.

Колегията в Пиринско в момента наброява 436 членове, като в летописа на изявените председатели са Ангел Касабов, Искра Немчева, Красимир Аврамов, Мариана Харизанова, Мила Коновска, Емил Ядков, Иван Чолаков, допринесли за издигане на авторитета на адвокатската професия, изтъкна Мария Георгиева.

Събитието бе уважено от областния управител Георги Динев, който се здрависа радушно с адвокатите от родния му град Петрич, а след това поднесе плакет на председателката на колегията Мария Георгиева. Сред официалните гости бяха проф. Янаки Стоилов, съдия в Конституционния съд, зам. председателят на ВКС Мими Фурнаджиева, бивш съдия в Окръжен съд – Благоевград, Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ, кметът на Благоевград Методи Байкушев, магистрати и адвокати от Пиринско, както и шефът на кюстендилската колегия адвокат Емил Велинов.

Адвокатите Красимир Дуков, Цвета Рангелова, Мария Георгиева и съдия Екатерина Николова Областният управител Георги Динев с петричките адвокати Кметът на Благоевград Методи Байкушев с адвокат Мария Георгиева Тримата „тенори“ – адвокатите Емил Велинов от Кюстендил, Георги Божинов от Петрич и Красимир Дуков от Благоевград Проф. Янаки Стоилов от Конституционния съд участва на кръглата маса Адвокати и съдии се включиха в дискусията Шефката на РП – Благоевград прокурор Елица Калпачка се включи по темата за баланса между защита и обвинение По случай годишнината имаше историческа изложба с документи и аксесоари на юристи отпреди един век /сн. 9, 10, 11/ сн.10 сн.11

Благоевградската адвокатка и депутат от „Възраждане“ Цвета Рангелова беше модератор на кръглата маса, в която правото бе представено през погледа на различните юридически професии. Форумът започна с приветствие на председателя на Адвокатската колегия Мария Георгиева, след което се проведе дискусия по няколко теми.

Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов акцентира върху ролята на адвоката като гарант за върховенството на правото. По темата за мястото на адвокатурата в системата на правосъдието и поддържане на баланса между защита, обвинение и съд се включиха с презентации съдия Екатерина Николова от РС – Благоевград и прокурор Елица Калпачка, и.ф. ръководител на РП – Благоевград.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев говори пред колегите си адвокати за тяхната роля при формиране на правната култура в общините. На фокус бяха важни теми като взаимодействието на адвокатите и общинските власти, правната помощ и експертиза на адвокатите при изготвяне на наредби, обществени поръчки и граждански инициативи.

За бъдещето на адвокатската професия и предизвикателствата пред младите юристи представиха своите виждания адвокатите Борис Харизанов и Илина Динева, които акцентираха върху поколенческата примественост и новите реалности. Темата за единството на правната общност в защита на гражданите предизвика голям интерес сред участниците.

След заключителните изказвания бяха връчени награди – почетни плакети, на адвокати, допринесли с дългогодишната си практика за мястото и ролята на професията в обществените отношения.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА