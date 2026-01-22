С волна програма, кръшни хора и томбола в Бело поле отбелязаха Бабинден

Най-възрастните дами З. Богданова и Д. Илиева сюрпризирани със специални награди

С волна програма, кръшни хора и томбола в благоевградското село Бело поле отбелязаха Бабинден. В залата на местното читалище се събраха над 60 празнуващи, като с организацията се заеха членовете на смесената фолклорна група „Белополски ритми“, а сред спонсорите бяха бизнесдамите Виолета Петрова, Венетка Грозданова, Здравка Чимева, фирми, благодарение на които трапезата бе още по-богата и разнообразна.

Моменти от празника, който бе наситен с танци, веселба, тостове и томбола /сн. 1, 2, 3/

В знак на солидарност „входът бе отворен“ и за мъже, и всички заедно вдигаха тостове и се веселиха. И както повелява традицията, бе пресъздаден ритуалът „Бабуване“, макар и в малко осъвременен вариант. Така най-младата майка в селото Радослава Илиева, чийто син Виктор е на 4 месеца, поля вода на свекърва си Йорданка, като бяха отправени наричания за здраве и в Бело поле да се раждат повече деца. В унисон със сипещия се навън сняг, ниските температури, а и за превенция на грипа и ниското кръвно, последва почерпка с „женска“ греяна ракия, приготвена от Руска Костадинова.

Най-възрастните дами Д. Илиева /сн. 4/ и З. Богданова /сн. 5/ бяха сюрпризирани с ваучери

Че е сред най-добрите кулинари не само в Бело поле, за пореден път доказа Виолета Петрова, която замеси прекрасна питка. Паричката се падна у нея и като баба на 2026 г. заслужи специална награда – кухненска престилка, за да не си опръска тоалета, докато се върти около печката и готви вкусотии за внуците.

Сред кулминациите бе и разигралата се томбола, с практични подаръци – точилки, купи и други домакински принадлежности, като за всички бяха осигурени награди и късметчета.

З. Чимева и В. Грозданова

Наред с музикалните поздрави, от СФГ „Белополски ритми” изнесоха и театрална програма със забавни скечове. Още с първите ритми около масите се извиха хора. Присъстващите аплодираха и 88-г. самодеец бай Стой Алексов, който също не се сдържа, излезе на дансинга и веднага хвана стъпките на четворното хоро. На специално внимание се радваха и най- възрастните дами Зойка Богданова и Димитричка Илиева. Те бяха изненадани от туроператора Здравка Чимева с ваучери за плаж на Бяло море.

В. Петрова със специалната питка

Младата майка Ради и свекърва й Йорданка при пресъздаването на ритуала

Руска Костадинова щедро черпи с „женска” греяна ракия

Бай Стойо също демонстрира уменията си на „дансинга“

Членовете на СФГ „Белополски ритми“ създадоха празнично настроение

„Никога досега не сме били на толкова добре организиран празник“, коментираха присъстващите и специално поздравиха доц. д-р Славянка Ангелова, която бе в ролята на водещ, като изготви и цялостния сценарий за програмата.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА