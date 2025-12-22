С впечатляващ коледен концерт ученици и учители от НХГ изпратиха 2025 г.

С впечатляващ коледен концерт учители и ученици от Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий” изпратиха годината. Събитието събра в зала „Яворов“ множество бивши и настоящи възпитаници на НХГ, преподаватели и родители. Поканата уважи и зам. кметът по образованието и бизнес развитие Боряна Шалявска.

Още на входа гостите бяха посрещнати от училищния оркестър, който също допринесе за празничното настроение. Разбира се, не липсваха и Дядо Коледа и Снежанка, а присъстващите се потопиха в коледната атмосфера чрез творби на ученици от профил „Изобразително изкуство“, изложени във фоайето и на сцената.

Публиката се наслади на прекрасните изпълнения на учениците от музикалните паралелки /сн. 1, 2, 3, 4, 5/

С наричания за здраве, берекет и отправени призиви за повече доброта и топлина в сърцата талантливите певци и инструменталисти от музикалните паралелки, подготвяни от своите учители, представиха вълнуваща продукция.

На сцената се изявиха вокалната група на училището, народният хор, имаше солови изпълнения, дуети, квартети, ученици, облечени като ангели, Дядо Коледа със саксофон, балерини, хореография на модерни танци… Особено впечатляващ бе финалът, когато всички участници в програмата заедно изпълниха песента „Пожелание“, като преди това прозвуча „Бяла Коледа“.

Директорът на НХГ Св. Солачка направи равносметка за годината и пожела на всички здраве, успех и благополучие



Правейки равносметка за изминаващата година, директорът Светлана Солачка очерта само малко от многобройните успехи, които учениците неизменно завоюват от конкурси, фестивали, пленери и състезания, като акцентира и на духа на Националната хуманитарна гимназия /бивша Солунска/.

„Ние учим нашите ученици не само на знания, но и ги възпитаваме в добродетели – да бъдат добри, състрадателни, да изградят общност. Именно с този концерт децата с техния талант, желание и старание ни даряват с радост и докосват сърцата ни”, каза Св. Солачка и пожела на всички здраве, успех и благополучие.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА