С впечатляващ концерт и Gaudeamus igitur в изпълнения на академичния хор в ЮЗУ дадоха старт на XVIII национален студентски фестивал на изкуствата

Изтъкната професорка от Казахстан дари на домакините 150 от своите екслибрисни творби

С впечатляващ концерт в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград дадоха старт на XVIII национален студентски фестивал на изкуствата, който е посветен на 50-г. юбилей на университета и 30 г. от създаването на Факултета по изкуствата. В препълнената камерна сцена в Първи учебен корпус се изявиха талантливи студенти от катедра „Музика“, обучаващи се в специалностите „Изпълнителско изкуство“ /поп и джаз, народно пеене или народни инструменти/, „Педагогика на музикалното изкуство”, докторанти от Китайската народна република, а сред официалните гости бяха председателят на ОбС – Благоевград Антоанета Богданова и зам. кметът по културата Станислав Кимчев.

Концерта откри деканът на факултета доц. д-р Валери Пастармаджиев, който акцентира, че вече почти две десетилетия фестивалът събира млади творци в едно пространство на изкуството, диалога и вдъхновението.

„С цялостната си дейност факултетът показа, че българското изкуство е живо. То е динамично развиващо се, тъй като вие разширихте географията на сътрудничеството си с различни държави. Превърнахте факултета в един от центровете с международно значение, който разпространява красивата част на българското изкуство, на таланта на младите хора“, обърна се към деканското ръководство академичния състав и студентите ректорът проф. д-р Николай Марин и ги посъветва да продължат да работят все така активно и да отстояват постиженията на българското изкуство.

Ректорът проф. Николай Марин и деканът доц. Валери Пастармаджиев при откриването на фестивала /сн. 1/ и концерта, който изпълни камерната зала /сн. 2/ Част от програмата и изпълненията на студентите от катедра „Музика“ и докторанти от Китай /сн. 3, 4, 5, 6/ сн.4 сн.5 сн.6 Деканското ръководство и преподаватели от Факултета по изкуствата с проф. д-р Марзия Жаксыгарина при откриването на изложбата

Концертът започна в многогласово изпълнение на студентския химн Gaudeamus igitur на академичния хор на Югозападния университет, който вдигна залата на крака с интерпретацията на „Слънце в очите ти” по музика и текст на Владимир Ампов-Графа. Не по-малко впечатляващо бе и представянето на докторатите от Китай – Ху Бо /цигулка/ и Джан Чутиен /класическо пеене/, соловите изпълнения на талантливите възпитаници на факултета, както и тези на камерния ансамбъл. Концертът, разделен на две част – поп и джаз и народна музика, завърши с „Граовско хоро“, като всички участници и техните ръководители бяха аплодирани бурно и получиха заслужени поздравления.

В рамките на първия ден от мащабния фестивал се състоя и изложба-конкурс с участието на 195 студенти от 10 университета, които представиха 672 творби в областта на живописта, графиката, скулптурата, дизайна и декоративните изкуства. За първа година като специални гости се включиха 68 студенти от Актюбинския регионален университет „К. Жубанов“ – Казахстан, с който Факултетът по изкуствата има сключен моморандум за сътрудничество. Лично присъства и тяхната преподавателка проф. д-р Марзия Жаксыгарина. Тя представи самостоятелна изложба от 302 екслибрисни творби и 150 от тях дари на Югозападния университет като жест на колегиалност и приятелство.

Също днес се състоя и музикален конкурс за солови изпълнения и камерни ансамбли с участието на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София и Нов български университет.

В богатата програма на фестивала имаше студентска и докторантска научни сесии, изложби, поетичен спектакъл, тетрални поставновки, лекция и уъркшоп по екслибрис на проф. д-р Марзия Жаксыгарина, юбилеен авторски концерт на проф. д.н. Йордан Гошев в изпълнения на бивши и настоящи негови студенти и докторанти, модно ревю…

XVIII национален студентски фестивал на изкуствата ще бъде закрит на 12.11. с танцов спектакъл на студенти от катедра „Хореография“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА