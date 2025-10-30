С възпоменателна церемония антифашисти, социалисти, ветерани от войните, почетоха 81 години от гибелта на Васил Демиревски- Жельо в община Дупница

С възпоменателна церемония антифашисти, социалисти, ветерани от войните, почетоха 81 години от гибелта на легендарния командир на Рило- Пиринския отряд и командир на Трети гвардейски полк Васил Демиревски -Желю. Пред паметника на Жельо Демиревски в гр. Дупница, председателят на БАС/ Български антифашистки съюз/ гр. Дупница оз. полк. Венцислав Пенев, произнесе слово.“ Днес провеждаме възпоменателна церемония- 81 години от гибелта на легендарния командир на Рило-Пиринския отряд и командир на Трети гвардейски полк Васил Демиревски -Жельо и 55 души загинали от Трети гвардейски полк на 29 и 30 октомври на кота 711 връх Ястребец. Васил Демиревски е роден на 26 ноември 1914 г. в гр. Дупница. Произхожда от занаятчийско семейство. Член на БКП от 1937. Периодът 1938- 1941 г., е секретар на БРП-комунисти в Дупница.Бил е тютюноработник. През 1940 г., организира голямата стачка на тютюноработниците в града. Жельо Демиревски е бил суров, безкомпромисен, но справедлив. Под ръководството на Жельо Демиревски са проведени 80 бойни, политически и снабдителни акции. Връх на въоръжената антифашистка съпротива е акцията в местносттаЖабокрек на 24 август 1944 г. След 9 септември 1944 г., е назначен за командир на Трети гвардейски пехотен полк. Участва във войната срещу хитлеристка Германия. Васил Демиревски загива на 30 октомври 1944 г. при атаката на връх Ястребец. Получава военно звание полковник с министерска Заповед № 116“., бе част от словото на председателя на БАС Дупница оз. полк. Венцислав Пенев.

Обща снимка на присъстващите пред паметника на Васил Демиревски -Жельо Председателят на БАС Дупница оз. полк. Венцислав Пенев, произнася слово Председателят на Областният съвет на БАС -Кюстендил Иго Игов иПредседателят на БАС Дупница оз. полк. Венцислав Пенев пред паметника на Васил Демиревски- Жельо Свеждане на главина и минута мълчание в памет на героите

За командира Васил Демиревски- Жельо, говориха почетният председател на БАС Дупница и представител на ветераните от войните в Дупница Маргарита Иванова, председателят на Областния съвет на БАС -Кюстендил Иго Игов. Да уважат събитието, присъстваха почетният председател на Областния съвет на БАС- Кюстендил Севдалина Демиревска, председателят на Общинския съвет на БСП- Кюстендил Милчо Христов, председателят на СОСЗР гр. Дупница оз. старшина Николай Гогов, общественици, граждани. С едноминутно мълчание и поднасяне на цветя, присъстващите почетоха паметна на героите. Почетният председател на БАС Дупница и представител на ветераните от войните в гр. Дупница Маргарита Иванова, заедно с председателят на СОСЗР гр. Дупница оз. старшина Николай Гогов, поднесоха венец на паметника на Жельо Демиревски от името на Съюза на ветераните от войните гр. Дупница. Събитието завърши с обща снимка за спомен.

Николая Иванова