С възрастта ставаме чувствителни към тези храни, ето защо

Чували ли сте, че с напредването на годините ставаме все по-чувствителни към определи храни? Да, това е съвсем вярно. Нашето тяло е удивителен механизъм, в който всичко е взаимосвързано: от

работата на ензимната система и храносмилането до състоянието на кожата и костите.

С течение на годините телата ни се променят – и това е очевидно не само във външния вид. Наблюдаваме от намалена активност до промени в храносмилателната система.

Как правилно да коригирате диетата си, за да поддържате сила,

красота и здраве, и защо е необходимо да се откажете от солените и въглехидратните храни и да добавите повече зеленчуци към диетата си за пълноценно хранене, според диетолозите.

Промени, свързани с възрастта: Защо тялото постепенно губи сила

Тялото ни достига своя пик на развитие до 20-30-годишна възраст, след което все още сме млади, красиви и се чувстваме чудесно, но процесите на „избледняване“ на човешкото тяло (естествени процеси на стареене)

бавно започват и същото се случва и с храносмилателната ни система.

Според диетолозите, колкото по-възрастни сме, толкова повече различни трансформации претърпява тялото ни и за да живеем дълго, добре и щастливо, и да получим максимална полза и удоволствие от храната, е необходимо да познаваме тези особености.

Лактозна непоносимост и чувствителност към млечни продукти

С напредване на възрастта, производството на ензима лактаза, вещество, необходимо за разграждането на лактозата (млечна захар), намалява.

Без достатъчно лактаза, храните,

съдържащи млечна захар, млякото и сухото мляко могат да причинят дискомфорт, подуване на корема, диария или запек. Така че, ако забележите дискомфорт след консумация на тези храни с течение на времето, тялото ви може да сигнализира, че трябва да ги спрете.

Тънкостите на смилането на протеините: как забавянето на протеазите влияе на здравето ни?

Особено внимание трябва да се обърне на протеините – месо, птици, риба, извара, сирене, яйца. С възрастта активността на протеазите – ензими, които разграждат протеините, намалява, което води до проблеми с усвояването на този важен макронутриент.

Какво означава това за нас?

В допълнение към проблемите с храносмилането на глутена, с напредване на възрастта може да имаме затруднения и с храносмилането на други протеини.

Те са основният градивен материал на тялото,

осигуряващ красота, младост и здрави тъкани. Ако разграждането им се забави, тялото получава по-малко от необходимите аминокиселини, което се отразява на състоянието на кожата, косата и мускулната маса.

Приоритет на протеините в различни възрасти: от строителството до поддръжката

Нуждите ни от протеини се променят с годините и не само самият протеин е важен, но и съпътстващите го микроелементи, като желязо, калций и фосфор.

Млада възраст (20–30 до 40 г):

През този период тялото се нуждае от значително количество протеини и желязо за растеж, изграждане на мускулна тъкан при мъжете и нормално кръвообращение, особено при жените на фона на редовна менструация. Приоритет се дава на месото от сухоземни животни и птици, които са богати не само на протеини, но и на желязо.

След 45 години:

С напредване на възрастта трябва да помним за риска от остеопороза. Тялото се нуждае не само от протеини, но и от достатъчно калций и фосфор за укрепване на костите.

Оптималното решение е млечният протеин: извара и несолени сирена. Те са идеалната комбинация от протеини, калций и фосфор – основните инструменти за поддържане на здрави кости и здрав външен вид.

Соленото остава в миналото

С възрастта ставаме по-склонни към отоци. Те често са физиологични и не са свързани с наличието на заболявания. Основният виновник е излишъкът от натрий в диетата.

При младите хора натрият играе важна роля в изграждането на тъканите, но с течение на времето прекомерната консумация на сол не само води до задържане на течности в организма, но може да увеличи и риска от хипертония. Според лекарите, количеството сол, съдържащо се във всяка животинска храна, е достатъчно.

Зеленчуците са:

Богат източник на фибри, както разтворими, така и неразтворими, от съществено значение за правилното храносмилане.

Храна за полезната чревна микрофлора, която участва в поддържането на нормалната стомашно-чревна функция, здравата кожа и дори произвежда витамини от група В.

Средство за поддържане на вътрешен баланс и подобряване на метаболизма, което е особено важно с възрастта, когато процесите на храносмилане и усвояване на храната се забавят.

Последната дума

С напредване на възрастта телата ни изискват специално внимание към храненето – по-малко сол и въглехидрати, ограничаване на закуските и увеличаване на количеството зеленчуци ще помогнат за поддържане на здравето, енергията и младостта.

Съветите на диетолозите не са просто препоръки, а резултат от натрупан практически опит и научни изследвания, насочени към оптимизиране на храненето в зряла възраст.

Започнете да променяте диетата си още днес, за да усетите разликата утре: по-малкото подуване, стабилното кръвно налягане и здравословното храносмилане са ключът към вашето дълго и активно бъдеще!