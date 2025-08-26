С вълнуващо тържество колеги и гости изпратиха директорката на ОбУ – Долно Осеново Л. Качулска в пенсия, посрещнаха с надежда наследничката й Е. Бамбова

С вълнуващо тържество учители и гости отбелязаха смяната на ръководството на ОбУ /обединеното училище/ в симитлийското с. Долно Осеново. Със своеобразен празник на приемствеността те изпратиха в пенсия досегашната директорка Лиляна Качулска и посрещнаха наследничката й Екатерина Бамбова.

Новият етап в живота на Л. Качулска, оставила след себе си ценни постижения и признателност от колеги и ученици, бе съпътстван от топли думи и искрени пожелания за здраве и щастие.

Новата директорка Е. Бамбова /в средата/ с началника на РУО Ив. Златанов и предшественичката й Л. Качулска



С уважение и надежда училищната общност приветства и Екатерина Бамбова като нов директор. Тя прие символично щафетата с обещанието да съхрани традициите на училището и да работи за неговото развитие и модернизация.

Специалната торта за случая



Сред специалните гости на събитието бяха началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов и кметът на Долно Осеново Алекси Крънчов, които отправиха сърдечни думи към двете дами за успешен и достоен път напред.

Естествено, за случая имаше и специална торта за успех в новото начинание на Е. Бамбова.

