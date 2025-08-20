С глоби до 5000 лв. Кресна опитва да отучи населението да трупа незаконни сметища, гори отпадъци и да не си хвърля сметта разделно

С глоба от 100 до 1000 лв. /51,13 – 511,29 евро/ община Кресна ще опита да дисциплинира населението да хвърля отпадъците разделно и да не образува незаконни сметища.

Промените в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кресна съветниците гласуваха на последната сесия, след като на общественото обсъждане никой от жителите на общината не прояви интерес по темата.

Съгласно коригирания чл. 63 на тази санкция подлежи всеки, който изхвърля отпадъци на неразрешени за това места, не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадка за съхраняване или в центрове за разкомплектоване, който изхвърля отпадъците, подлежащи на разделно събиране, в контейнерите за смесени битови отпадъци, и не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. Ще бъдат наказвани и жителите на общината, които си изхвърлят боклука в контейнерите за разделно събиране. За по-маловажни случаи общината ще налага на място глоба от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

В Кресна гледка като тази – строителни отпадъци, изхвърлени на пътя, е честа. Снимката е от вчера, в района на стадиона, боклукът е изхвърлен от камионче с марка „Ивеко” и според автора й извършителят е от Симитли

Глоба от 100 до 500 лв. е наложена и за всеки, който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи търсените документи. За същото имуществената санкция за юридически лица и еднолични търговци е от 500 до 2000 лв.

Глоби от 500 лв. до 2000 лв. ще бъдат налагани на бизнеса, който изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места или нерегламентирано ги изгаря. До 5000 лв. скача санкцията за опасните отпадъци.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





