С гости цялото село, дрескод бяло и синьо и каляска с петнисти коне бившият кмет на Конарско Пачката ожени сина си

Ибрахим Ахмед доведе прелестната Филис Осман от Якоруда, а баща му пое изцяло обгрижването на изящната й рокля – да не обере праха от улицата пред семейната къща

С тържество, за което ще се говори години наред, бившият кмет на с. Конарско Ахмед-Ахмед-Пачката ожени в събота сина си Ибрахим. На сватбата с дрескод бяло и синьо се изсипа буквално цялото село. Младоженците пристигнаха с каляска, заметната с бял реснач и теглена от породисти петнисти коне от личната селекция на свекъра. Още преди да слезе от превозното средство, което вещо се управляваше от младоженеца, булката заблестя в цялата си прелест в стилна дизайнерска рокля и вродено изящество. Току-що завършила средно образование и записала висше в ЮЗУ, прелестната Филис Осман получи кавалерска помощ от Пачката, който й подаде ръка и доброволно пое ангажимента диплите на роклята й да не оберат прахоляка от улицата пред семейната къща.

След като младите влязоха в кметския дом, украсен с бели и сини балони, бившият кмет обърна подобаващо внимание на всичките си гости – съселяни, тъпанджии, зурнаджии, приятели от цялата област и т.н.

Ибрахим доведе Филис от Якоруда Шаферките в сини рокли изцяло бяха съобразени с дрескода на сватбата Младоженецът вещо управлява петнистите коне на татко си

Младите ще живеят в с. Конарско, а снаха му ще учи задочно, отсече бившият управник на селото.

Тържеството продължи и през целия вчерашен ден – гостите и музикантите се включваха на смени, но щастливият свекър остана докрай домакин за пример.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





