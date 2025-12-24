С дар 2 народни носии и песните на хор „Езерец“  благоевградското читалище „Н. Вапцаров“ положи основите на сътрудничество с българската общност в РС Македония

Със специален дар на два фолклорни костюма за танцовия ансамбъл към българското консулство в Битоля благоевградското читалище „Н. Вапцаров 1866“ положи основите на сътрудничество за сближаване и разгръщане на междусъседските отношения с РС Македония чрез изкуство и туризъм. Повод за 2-дневната визита на председателя на читалището Васил Новоселски и хор „Езерец” с диригент секретарят Илиян Юручки бе покана от генералния консул на България Николай Димитров да участват в ежегодната традиционна среща на българската общност в западната ни съседка по случай Рождество Христово и Нова година.

„Това бе първият ни контакт с организаторите, впечатлили се от дейността на читалището ни и затова изпратили поканата. Бяхме единствените гости на събитието“, разказа В. Новоселски.

Васил Новоселски дарява 2 носии на ръководителката на клуба по народни танци в Битоля

Над 100 души от Битоля, Охрид, Струга, Гевгелия, Струмица, Прилеп и други населени места от консулския окръг се събрали на срещата. Изпълненията на хор „Езерец“ толкова силно докоснали сърцата на всички, че последвала покана за тясно сътрудничество и за участие на състави от благоевградското читалище в програмата на българското консулство на 3 март и 24 май догодина.

„ Сградата на консулството, където ни посрещна генералният консул Николай Димитров, е уникална, строена през 1926 г. Там се провеждат занимания на клубове и се дават консултации за възможностите за обучение и повишаване на квалификация в България, условията за кандидатстване във висшите ни училища и др. Финансирането им е символично, средствата им да развиват дейност са символични, затова подарихме два костюма за фолклорния танцов състав в Битоля. Молбите им да спомогнем повече български състави да гостуват и това да става по-често бяха много настойчиви , а общността бе въодушевена от присъствието и представянето ни“, разказа впечатленията си председателят на читалище „Вапцаров 1866“.

С инициативата на генералния ни консул благоевградската група разгледала важни исторически и културни паметници в Битоля и били обсъдени възможности за сближаване и по линия на туризма.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА