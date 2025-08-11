С два гола на клубен шеф кюстендилските сини сразиха младоците на ЦСКА

С два гола на клубен шеф кандидатът за промоция „Кюстендил“ срази с 5:3 младоците на ЦСКА III и се реваншира за поражението на старта на кампанията от втория отбор на „Левски“. Домакините си осигуриха преднина преди изтичането на половин час от началото на двубоя. Резултата откри завърналият се след престой във „Вихрен“ Любослав Любомиров, разликата удвои играещият изпълнителен директор Димитър Илиев. Много скоро след това обаче червените върна в мача Александър Георгиев, който успя да се измъкне от опеката на защитниците и да порази мрежата на Иван Топалов. Второто полувреме тръгна по сценария на първото с два бързи гола на сините, с които изходът от двубоя изглеждаше предрешен окончателно. Точен мерник демонстрираха Димитър Стоименов и отново Д. Илиев. Последва обаче необяснмо отпускане в домакинските редици и гостите се възползваха. В 58-та мин. доскорошният футболист на орлетата Йоан-Анис Киров отвя персоналния си пазач и отправи неспасяем изстрел, а Димитър Урумов шокира кюстендилци в 79-та мин., след като бе оставен непокрит в наказателното поле. Край на треперенето за хората на Даниел Младенов сложи влезлият на смяна Александър Александров-Аци, който се разписа в 85-та мин. и уби интригата.

Любослав Любомиров

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Грахльов, Адемов, Стойнев, Ст. Николов, Д. Илиев, Стоименов, Методиев, Д. Гогов, Любомиров, Д. Младенов- Резерви: Ал. Александров, Цв. Стоичков, Бачовски, Кр. Даскалов, Н. Николов, М. Иванов, Папански, Въжаров, Дончев-вр.

ЦСКА III: Б. Александров, Цеков (54-Кр. Йорданов), Евтов, Рангелов, Кирилов, Роберто Щилянов (54-Жабов), Лазаров, Р. Георгиев (46-Д. Петров), Бенов, Киров (64-Толев), Ал. Георгиев (54-Урумов).

ТОНИ КИРИЛОВ






