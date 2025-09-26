С две голови асистенции на екскапитана на „Пирин“ /ГД/ М. Близнаков австрийци се озоваха над чертата на изпадащите

Бившият капитан на „Пирин“ (ГД) Марио Близнаков допринесе с две асистенции за трудната домакинска победа на „Нойкирхен“ срещу „Ункен“ с 3:2 в австрийската Втора лига-зона ЮГ. Това бе едва втори успех за тима на неврокопчанина, но събраните дотук 6 т. го изкачиха на 2 т. над чертата на изпадащите. Сезонът започна кошмарно за отбора с 6 загуби, две от тях унизителни с 0:5 и с 0:8, като втората е най-тежката от десетилетие насам. Причината, според местните специалисти и феновете, е масовият теч на играчи през лятото, когато си тръгнаха треньорът и 7 основни футболисти, включително Радослав Анев. В сблъсъка на опашкарите срещу „Ункен“ Близнаков и компания взеха инициативата от самото начало и доминираха до почивката. След негово подаване около точката на дузпата резултата откри в 7-та мин. Ноа Тенк.

М. Близнаков е в прегръдките на съотборниците си, след като подаде за два от головете



Последваха няколко сериозни пропуска преди извеждащия пас на Близнаков веднага след антракта към Виго тен Хаве, който удвои преднината на своите. След 120 секунди обаче гостите върнаха едно попадение и дори се разминаха на косъм от изравняването. Четвърт час преди края при една от малкото смислени домакински атаки за второто полувреме Робер Берки вкара третото попадение, но в 83-та мин. съперникът отново намали изоставането си и двубоят се завърза до заключителния съдийски сигнал. „Нойкирхен“ е в челото на две негативни класации – за най-пропусклива защита с 27 допуснати гола и за най-безрезултатно нападение с едва 8 точни удара.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





