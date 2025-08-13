С детски празник в Центъра за личностно и творческо развитие закриха Лятната академия, отчетоха 3256 посещения за по-малко от два месеца

С много усмивки, емоции и забавления от Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград закриха Лятна академия 2025 г. В продължение на близо два месеца стотици деца на възраст от 6 до 12 години посещаваха ЦЛТРДБ и имаха възможност да избират между различни занимания по интереси, сред които математика, екология, танци, изобразително изкуство… Във връзка с това директорът на центъра Богдана Костадинова коментира, че към вчерашна дата посещенията са 3256, академията е успешна и мисията е изпълнена.

Моменти от закриването на лятната академия

„Вярвам, че родители са доволни, децата са щастливи – намерили са много приятели, научили са нови неща, играли са и са се забавлявали“, обобщи Б. Костадинова и допълни, че това е четвъртата подред лятна академия. Директорът на Центъра и зам. директорът д-р Александра Ковачева поздравиха децата и им пожелаха да пазят лятото в сърцата си. А самото закриване се превърна в истински празник с песни, танци, хора, подвижни и забавни игри. Имаше и бяло платно, на което децата оставиха своите цветни послания и спомени от лятото, а на финала всички получиха грамоти за активно участие в академията. Денят бе по-специален и поради факта, че за пръв път бе използвана модерна озвучителна техника. Тя е закупена с финансиране по национална програма на МОН и ще подпомогне бъдещите изяви на децата от центъра през учебната 2025-2026 година.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





